Bắt đầu tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax cho 12.000 tình nguyện viên

(VTC News) -

Theo GS-TS Hoàng Văn Lương, Phó Giám đốc Học viện Quân y, đợt 2, ngoài 2.000 tình nguyện viên được tiêm tại Học viện Quân y thì đơn vị cũng tiêm cho 4.000 người tại 6 huyện của tỉnh Hưng Yên.

Quy trình tiêm thử nghiệm lâm sàng Nano Covax được thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. Trước khi tiêm thử nghiệm, các tình nguyện viên được khám sàng lọc, loại trừ trường hợp tình nguyện viên dương tính SARS-CoV-2.

Sau đó, những tình nguyện viên đủ điều kiện sẽ được tiêm thử nghiệm, theo dõi sức khỏe tại chỗ trong vòng 30-60 phút và tiếp tục theo dõi thường xuyên theo các mốc thời gian quy định.

Đơn vị thử nghiệm cũng đã chuẩn bị phương án để bảo đảm tiến độ tiêm thử nghiệm không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Nano Covax. (Ảnh: Minh Quyết)

Theo GS Lương, dự kiến, mũi thứ nhất của đợt 2 tiêm thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine Nano Covax sẽ kết thúc vào ngày 15/7 và mũi thứ 2 kết thúc trước ngày 15/8. Trong tháng 8 phải có dữ liệu thử nghiệm giai đoạn 3 để báo cáo Bộ Y tế.

Theo kế hoạch, đợt 2, giai đoạn 3 tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax tiếp tục được thực hiện tại đa trung tâm, phía bắc do Học viện Quân y làm đầu mối, phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hưng Yên triển khai tại địa phương. Phía nam công tác thử nghiệm vaccine do Viện Pasteur TP.HCM làm đầu mối, phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Long An và Tiền Giang triển khai tại địa phương.

TĐược biết, trong số 12.000 tình nguyện còn lại tham gia thử nghiệm Nanocovax, có 4.000 được tiêm ở Hưng Yên, 2.000 ở Long An và 6.000 ở Tiền Giang.