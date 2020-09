Bắt đầu mở lại đường bay quốc tế, thận trọng nhưng không quá khắt khe

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là mở lại các đường bay quốc tế từng bước, thận trọng nhưng không nên quá khắt khe, sẽ kìm hãm cơ hội phát triển.

Qua ý kiến của các bộ ngành, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp, VPCP sẽ báo cáo Thủ tướng tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 vào ngày mai (11/9).

Cụ thể, về kiểm dịch, trước khi lên máy bay về Việt Nam, khách phải có kết quả xét nghiệm âm tính của nước sở tại trước đó khoảng 3 ngày, sau khi nhập cảnh phải kiểm soát, cách ly.

Toàn bộ chi phí khách tự chi trả, kể cả chi phí xét nghiệm lẫn chi phí lưu trú trong thời gian cách ly.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Gia Huy)

Tại buổi làm việc chiều nay 10/9 với đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan và lãnh đạo các hiệp hội, doanh nghiệp về việc mở rộng thực hiện việc cách ly tại cơ sở lưu trú đối với người nước ngoài và người Việt Nam nhập cảnh, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng lưu ý khi mở các đường bay quốc tế trên, lượng khách về Hà Nội và TP.HCM sẽ rất lớn, do đó đề nghị 2 địa phương này tăng số lượng cơ sở lưu trú, đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của địa phương danh sách cũng như chất lượng và giá cả của cơ sở lưu trú.

Đồng thời đề nghị các cơ sở lưu trú nên có cơ chế khuyến mại, kiểm soát dịch vụ tốt, không tăng giá, có phương án phòng, chống dịch, qua đó nâng thương hiệu cạnh tranh quốc gia, uy tín của đất nước.

Đối với những đối tượng đi từ nước thứ 3, ví dụ như quá cảnh sang Nhật Bản, Hàn Quốc rồi về Việt Nam thì phải đi máy bay khác, sau đó thực hiện đúng quy định cách ly bắt buộc tập trung 14 ngày.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng đề nghị Bộ Y tế cần quan tâm đến khả năng sẵn sàng xét nghiệm PCR trả kết quả nhanh chóng, chính xác.

“Chúng ta phải có cải cách về thủ tục hành chính, cấp visa nhanh, có thông tin liên kết, kết nối tốt với các địa phương, doanh nghiệp để khách có thể nhập cảnh dễ dàng cũng như thực hiện tốt việc cách ly. VPCP sẽ tham mưu Chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo, từ đó các bộ ngành sẽ có hướng dẫn kỹ thuật cụ thể, không gây khó khăn, không phát sinh thêm thủ tục”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Hoàng Giang)

Trên cơ sở đề xuất của Bộ GTVT, dự kiến ngày 15/9, sẽ bắt đầu mở đường bay tới Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc); ngày 22/9, mở lại đường bay tới Lào, Campuchia.

Việc mở các đường bay quốc tế trên theo nguyên tắc là các nước đã kiểm soát bệnh tốt và tương đồng với chúng ta, xuất phát từ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của nước đó và nước ta.

Dự kiến mỗi tuần có 1-2 chuyến, như vậy sẽ đón khoảng 5.000 khách nhập cảnh vào Việt Nam.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, đây là hoạt động phải nới lỏng để phát triển kinh tế, kích cầu tiêu dùng, bởi nếu chúng ta tiếp tục đóng cửa sẽ bị tụt lại.

Tại buổi làm việc, đại điện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã báo cáo tổng hợp chung về danh sách các cơ sở lưu trú du lịch có khả năng phục vụ việc cách ly. UBND Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh báo cáo về việc lựa chọn các cơ sở lưu trú và phương án mở rộng thực hiện cách ly. Bộ Y tế báo cáo về phương án bảo đảm an toàn và hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Bộ Công an báo cáo về phương án bảo đảm an toàn tại các cơ sở cách ly dân sự…