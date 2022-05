Bật cười với loạt đáp án thông minh 'khó đỡ' của trẻ trong bài kiểm tra

(VTC News) -

Dưới đây là tổng hợp những đáp án bất ngờ, hài hước và thông minh nhất của trẻ trong các bài kiểm tra.

1. Tìm hiệu

Đề bài yêu cầu tìm hiệu của 8 và 6, nhưng cách diễn đạt "find the difference" trong tiếng Anh cũng có nghĩa là "tìm điểm khác biệt". Do đó, câu trả lời của đứa trẻ 8 tuổi là "Số 8 thì xoắn đều còn số 6 thì không".

2. Chú tuần lộc

Đề bài yêu cầu copy (vẽ lại) chú tuần lộc, trẻ thời công nghệ đưa ra đáp án nhanh như chớp.

3. Nhận xét về thú cưng

Đề bài yêu cầu chọn từ phù hợp nhất cho câu "My dog is a ..." (Chú chó của tôi là một...) và giải thích lý do. Các từ được đưa ra bao gồm "hero" (anh hùng), "campanion" (người bạn), "circle" (hình tròn) và "worker" (công nhân).

Bạn đoán được đáp án này không? "Chú chó của tôi là một hình tròn bởi vì nó to béo", kèm hình minh họa rất trực quan.

4. Hình học

Khi ra đề "Gọi tên các hình tứ giác dưới đây", giáo viên chắc chắn không thể ngờ được học sinh sẽ gọi chúng bằng ... tên riêng như Bob, Sam, Tedison, Cate hay Hary.

5. Nêu lý do

"Viết một con số bé hơn 40", đáp án 20 không có gì để bàn cãi.

Quan trọng là câu hỏi ngay sau đó: "Làm sao em biết số em chọn bé hơn 40?". Đáp án cô giáo nhận được là một lời khẳng định không thể tự tin hơn: "Bởi vì em thông minh".

6. Câu trả lời không cần suy nghĩ

"Viết 5 từ em có thể đánh vần", đáp án là chính 5 từ xuất hiện trong câu hỏi! Sự thông minh này được giáo viên đánh giá cao, bằng chứng là em đã được cộng thêm 2 điểm cho câu trả lời.

7. Câu hỏi lịch sử

"Cái gì kết thúc vào năm 1896?" Hãy tưởng tượng vẻ mặt của giáo viên lịch sử khi nhận được câu trả lời ngắn gọn: "1895".