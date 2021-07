Bất chấp lệnh cấm, 19 khách ở Hải Phòng vẫn 'hát chui' giữa mùa dịch

(VTC News) -

Sáng 21/7, cơ quan chức năng TP Hải Phòng cho biết, khi kiểm tra hành chính quán karaoke, chính quyền phường Đằng Lâm (quận Hải An, Hải Phòng) phát hiện 19 người đang tụ tập hát.

19 người gồm cả nam và nữ bất chấp lệnh cấm vẫn "hát chui" giữa mùa dịch.

Cụ thể, lúc 4h40 gày 21/7, Công an phường Đằng Lâm phối hợp cùng UBND phường Đằng Lâm kiểm tra hành chính quán karaoke ở 289C Văn Cao (phường Đằng Lâm) thì phát hiện 19 người (gồm 10 nữ và 9 nam) hát karaoke tại phòng hát số 2. Quán này do Nguyễn Tùng Lâm (SN 1993, trú tại xã An Thắng, An Lão, Hải Phòng) làm chủ cơ sở.

Cơ quan chức năng phường Đằng Lâm lập biên bản vụ việc, mời những người trên về trụ sở làm việc.

Hiện UBND phường Đằng Lâm đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất UBND quận Hải An ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ cơ sở về hành vi không chấp hành quy định tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.

Đối với 19 người vào quán hát nêu trên, UBND phường Đằng Lâm đề xuất xử phạt về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, mức phạt 2 triệu đồng/người.