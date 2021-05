Bất chấp dịch COVID-19, massage Windy Hotel ở Đắk Lắk mở cửa đón khách

(VTC News) -

Sáng 11/5, trả lời VTC News, ông Đoàn Ngọc Thượng - Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý cơ sở massage Windy Hotel (đóng tại 168 Hùng Vương, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) bất chấp dịch COVID-19 vẫn lén lút hoạt động.

Trước đó, tối 10/5, lực lượng Công an phường Tự An (TP Buôn Ma Thuột) đã kiểm tra cơ sở massage Windy Hotel (đóng tại 168 Hùng Vương, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột).

Chủ cơ sở massage Windy Hotel làm việc với cơ quan chức năng.

Tại đây, lực lượng phát hiện cơ sở massage Windy Hotel vẫn mở cửa phục vụ khách đến massage. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện có khách tại cơ sở đang đợi nhân viên massage.

Chủ cơ sở là bà Hà Thị Trang (SN 1981, trú TP Buôn Ma Thuột). Nhân viên quản lý cho biết, được sự đồng ý của bà Trang nên đã mở cửa đón khách, bán vé phục vụ bình thường.

Hiện, cơ quan chức năng đã lập biên bản vụ việc và mời bà Trang đến trụ sở để xử lý theo quy định pháp luật.

Lực lượng Công an lập biên bản vụ việc.

Đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã có 2 bệnh nhân COVID-19, khoảng 60 người đang được cách ly tại cơ sở y tế, cách ly tập trung và hơn 1.100 người cách ly tại nhà và nơi cư trú để phòng chống dịch.

Trước đó, UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Quán bar/pub, vũ trường, massage, cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp, bida, karaoke, điểm hát cho nhau nghe, câu lạc bộ khiêu vũ, sân khấu ca nhạc, rạp chiếu phim, khu vui chơi trẻ em, sân vận động, điểm truy cập internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao (yoga, gym, bơi lội, tenis, cầu lông, sân bóng đá mini…)