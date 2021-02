Bất chấp dịch COVID-19, BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn đạt doanh thu lớn

(VTC News) -

Trả lời VTC News sáng 9/2, ông Phạm Văn Khôi, Tổng giám đốc Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, lưu lượng xe cộ đi qua trạm BOT này hiện vẫn đạt tỷ lệ lớn.

Bất chấp những ảnh hưởng của dịch COVID-19 đang khiến các doanh nghiệp BOT khác “đứng ngồi không yên”, BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ vẫn có số lượng xe lưu thông khủng, thậm chí vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc trong những ngày giáp tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021.

Lưu lượng xe trên BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn đông bất chấp những ảnh hưởng của dịch COVID-19.

“So với những năm trước, số lượng xe năm nay có giảm một chút, nhưng nhìn chung con số vẫn cao. Cận tết, nhu cầu về quê của người dân vẫn rất lớn, trong khi BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ như là “cửa ngõ”, vì thế lượng xe vẫn hoạt động với cường độ cao”, ông Phạm Văn Khôi cho biết.

Tổng giám đốc BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ cũng thừa nhận có tình trạng ùn tắc cục bộ. Đây là hiện tượng bình thường, và xảy ra liên tục trong những ngày lễ tại đơn vị này. Vì thế chủ đầu tư cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đang đề xuất mở rộng tuyến đường này lên 8-10 làn xe do nguy cơ quá tải trong 2 năm tới.

Khảo sát của PV VTC News cũng cho thấy, lượng xe lưu thông qua trạm BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ luôn trong tình trạng lấp kín các cổng soát vé ở cả làn dành cho xe thu phí tự động không dừng và làn thu phí truyền thống. Hiện tượng ùn tắc kéo dài bắt đầu xuất hiện vào chiều ngày 8/2 đến sáng hôm nay 9/2. Hiện tượng này có thể sẽ kéo dài trong những ngày sắp tới khi lượng người về quê càng tăng.

BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ là một trong những số ít doanh nghiệp BOT ít bị ảnh hưởng nhất bởi dịch COVID-19.

Tháng 5/2020, doanh thu của nhà đầu tư này vẫn ở mức 2 tỷ đồng/ngày, với lưu lượng xe đạt bình quân khoảng 60.000 xe/ngày đêm.

So với trung bình năm 2019, con số này giảm 4%. Năm 2019, lưu lượng xe trên cao tốc tăng 25% so với năm 2017. Doanh nghiệp cũng đặt kế hoạch dự kiến đến năm 2021 sẽ tăng 20% so với năm 2019.