Bắt buộc lắp camera lùi cho xe tải: Luật xây dựng rồi, phải đẩy nhanh, làm luôn

Video: Xe tải dừng đột ngột, lùi cán chết 3 người

Đẩy nhanh luật hóa lắp camera lùi cho xe tải Trả lời VTC News về thực trạng liên tục xảy ra những vụ tai nạn giao thông liên quan xe tải lùi, Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, nguyên Tổ trưởng Tổ xử lý (Đội CSGT số 1, Công an TP Hà Nội), nhận định, nguyên nhân xuất phát từ tài xế xe tải cẩu thả, không quan sát kỹ trước khi lùi xe.

"Khi điều khiển phương tiện, lái xe phải nắm kỹ năng, hiểu luật và tuân thủ quy tắc giao thông. Tuy nhiên, rõ ràng con người không thể chính xác như cỗ máy lập trình sẵn, đôi khi vẫn có những phút lơ là, chủ quan. Vậy nên camera lùi là rất cần thiết, bắt buộc phải có", ông Quỹ nói.

Ông Quỹ cho biết, cuối tháng 4/2020, Bộ Công an đề xuất dự thảo Luật Bảo đảm Trật tự, An toàn giao thông Đường bộ, trong đó đáng chú ý có hạng mục bắt buộc ô tô phải lắp camera quan sát phía sau (camera lùi) khi tham gia giao thông.

Theo Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), quy định này được thông qua sẽ áp dụng từ ngày 1/1/2025. Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ cho rằng, lộ trình mà cơ quan chức năng đưa ra quá lâu, cần phải triển khai sớm nhất có thể.

"Sau hàng loạt tai nạn thương tâm vừa qua, không nên đợi thêm như đề xuất được nữa. Nên làm ngay và luôn! Hiện tại mới cuối năm 2022, nếu đề xuất áp dụng thì cũng phải hơn 2 năm nữa. Liệu trong quãng thời gian này sẽ xuất hiện thêm bao nhiêu vụ tai nạn đáng tiếc nữa", ông Quỹ nhấn mạnh.

Bên cạnh việc đẩy nhanh tốc độ áp dụng luật, quy định vào thực tiễn, ông Quỹ khuyến nghị các doanh nghiệp, tài xế chủ động trang bị, lắp đặt camera lùi cho phương tiện nhằm đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

"Việc lắp camera lùi khá đơn giản, giá thành không quá đắt. Nhiều loại chỉ có giá khoảng vài triệu đồng. Con số này, nếu so với giá trị một chiếc xe, rõ ràng không đáng kể, tuy nhiên lợi ích mang lại rất lớn, tránh được những điều không may có thể xảy ra", ông Quỹ phân tích.

Nhiều cán bộ CSGT cho rằng, nên đẩy nhanh việc bắt buộc trang bị hệ thống camera quan sát phía sau cho ô tô. (Ảnh minh hoạ).

Cùng quan điểm về vấn đề này, TS Khương Kim Tạo - nguyên Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia - nhận định, không nhất thiết kéo dài lộ trình áp dụng bắt buộc ô tô phải lắp camera lùi từ ngày 1/1/2025.

"Nên tiến hành càng sớm càng tốt. Đầu năm 2023, bắt đầu áp dụng cho xe ô tô tải, xe container, còn các loại xe khác thì khuyến khích, bắt buộc dần", ông Tạo đề nghị.

Nguyên Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng, đây là vấn đề bức thiết, không nhất thiết phải đưa vào luật rồi chờ Quốc hội thông qua. Các cơ quan có thẩm quyền, trước tiên là Bộ Giao thông Vận tải, phải ban hành một quy định mới về điều kiện đảm bảo an toàn giao thông.

"Trong điều kiện phát triển công nghệ như hiện nay, cần coi camera quan sát là một phần cấu thành đối với ô tô tải cỡ lớn, xe container. Bộ Giao thông Vận tải ban hành một quy chuẩn mới liên quan thiết bị an toàn xe, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ ký thông qua là có thể áp dụng", TS Tạo nói.

Chia sẻ ý kiến trên với các chuyên gia, trả lời VTC News, anh Nguyễn Văn Hiếu, một cảnh sát giao thông tại Bình Định, cho rằng, nên nhanh chóng triển khai quy định bắt buộc lắp camera lùi trên tất cả ô tô, đặc biệt cho xe tải. Việc kết hợp giữa kinh nghiệm lái xe, chấp hành nghiêm Luật Giao thông Đường bộ và sự hỗ trợ công nghệ, nguy cơ xảy ra tai nạn sẽ thấp.

“Thực tế hiện nay, đa phần ô tô từ 4 đến 7 chỗ đều được các hãng xe trang bị sẵn camera lùi. Đối với những phương tiện như ô tô tải, xe container, xe khách loại lớn, theo tôi, cần triển khai ngay và luôn quy định bắt buộc chủ xe phải trang bị camera lùi. Mặt khác, cơ quan quản lý Nhà nước cũng cần xây dựng bộ tiêu chuẩn đối với thiết bị camera lùi và có sự điều chỉnh về danh mục thiết bị cần kiểm tra khi đăng kiểm tại các trung tâm nhằm đảm bảo an toàn, đúng quy định”, anh Hiếu nói.

Cùng quan điểm với anh Hiếu, lãnh đạo một đội thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho rằng, bên cạnh việc xử lý nghiêm tài xế vi phạm luật, đến lúc cần phải nghiên cứu những biện pháp, chế tài như việc đẩy nhanh tiến độ bắt buộc lắp camera trên xe tải.

“Qua những vụ tai nạn thảm khốc liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây, chúng ta mới thấy giá trị của camera lùi. Giá như chiếc xe tải trong vụ tai nạn xảy ra tại thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) được trang bị camera lùi, có lẽ đã không xảy ra tai nạn thương tâm”, CSGT này cho biết.

Vị lãnh đạo đội thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trên cho hay, tháng 4/2020, Bộ Công an đề xuất dự thảo Luật Bảo đảm Trật tự, An toàn giao thông Đường bộ, trong đó đáng chú ý có hạng mục bắt buộc ô tô phải lắp camera quan sát phía sau (camera lùi) khi tham gia giao thông.

"Theo quan điểm của tôi, trước việc xuất hiện ngày càng nhiều tài xế thiếu ý thức quan sát gây tai nạn giao thông, cần phải đẩy nhanh quy định bắt buộc lắp camera lùi trên ô tô, thay vì phải đến năm 2025 mới thực hiện. Ngoài ra, không chỉ với xe đời mới mà ô tô cũ cũng phải có những nghiên cứu để bắt buộc lắp camera quan sát phía sau. Thực tế hiện có nhiều xe vốn không được trang bị màn hình LCD và camera nhưng nhiều người vẫn bỏ tiền ra để lắp những thiết bị này vào xe của mình và giá cả cũng không quá đắt đỏ", vị cảnh sát này nêu quan điểm.

Việc lắp thêm màn hình LCD kết hợp camera lùi trên ô tô hiện nay cũng khá đơn giản với giá thành không quá đắt, vài triệu đồng là có thể trang bị tính năng này cho xe. (Ảnh minh hoạ)

Đừng lấy “điểm mù” biện minh cho sự cẩu thả Tai nạn nghiêm trọng khiến nạn nhân tử vong do lùi xe ngày càng nhiều, tài xế sau khi gây tai nạn thì biện minh rằng do dính “điểm mù” và không thể quan sát được nếu chỉ nhìn qua kính chiếu hậu. Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ cho rằng đây chỉ là “lời bào chữa” cho sự cẩu thả, chủ quan, không tôn trọng luật giao thông của lái xe.

Theo khoản 1, Điều 16 Luật Giao thông đường bộ 2008, Khi lùi xe, người điều khiển phải quan sát phía sau, có tín hiệu cần thiết và chỉ khi nào thấy không nguy hiểm mới được lùi. Ông Quỹ dẫn luật và khẳng định người điều khiển phương tiện giao thông chỉ được phép lùi xe khi đảm bảo tuyệt đối an toàn.

"Anh phải quan sát được tất cả những chướng ngại vật phía sau, đảm bảo an toàn cho chính bản thân anh và an toàn cho người tham gia giao thông khác trên đường. Khi mà không an toàn, chưa đảm bảo an toàn thì không được phép lùi", ông Quỹ nêu rõ.

Nguyên cán bộ Đội CSGT số 1 cho rằng, xe đang di chuyển, dừng đột ngột cũng làm cho các phương tiện khác đi phía sau không kịp xử lý tình huống, có thể gây tai nạn, thậm chí là tai nạn liên hoàn, chứ chưa nói đến việc lùi xe.

"Bản thân anh không quan sát được thì phải xuống xe hoặc có phụ xe, lắp đặt camera ô tô, camera lùi… Đừng để khi tai nạn giao thông xảy ra rồi lại viện lý do rằng dính ‘điểm mù’ nên không thể xử lý", ông Quỹ nói và một lần nữa nhấn mạnh, để đảm bảo an toàn cho mình cũng như cho mọi người, ngay từ bây giờ mỗi lái xe nên lắp camera lùi.

Hiện trường vụ tai nạn xe tải lùi cán chết 3 mẹ con ở Phú Yên ngày 26/11.

TS Khương Kim Tạo nêu rõ, "điểm mù" là vùng không gian bên ngoài xe bị che khuất, người điều khiển sẽ không thể nhìn thấy những hình ảnh nằm trong vùng này kể cả khi nhìn trực tiếp và thông qua gương chiếu hậu. Vậy nên, xe càng lớn thì "điểm mù" càng nhiều.

"Tuy nhiên, bất luận lý do gì gây ra tai nạn giao thông, lái xe phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Không cón khái niệm điểm mù, điểm sáng gì hết", ông Tạo nhấn mạnh.

Cũng theo ông Tạo, khi phương tiện vào một không gian bất kỳ, lái xe phải biết chắc chắn rằng có an toàn hay không, không thể vì bất cứ lý do gì mà gây nguy hiểm cho người xung quanh.

"Ví dụ chiều cao của thanh chắn cây cầu có thể thấp hơn chiều cao của xe. Anh lái xe chạm vào là ảnh hưởng an toàn giao thông, ảnh hưởng các phương tiện khác. Không thể lấy lý do điểm mù trên nóc xe nên không xử lý kịp", ông Tạo nói thêm.