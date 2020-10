Bắt băng nhóm nhí gây ra hàng loạt vụ trộm, cướp ở TP.HCM

Nhóm đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an. (Ảnh: CACC)

Chiều 8/10, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công băng nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm, cướp trên địa bàn. Nhóm đối tượng này có tuổi đời còn rất trẻ (từ 12 đến 22 tuổi).

Trước đó, rạng sáng 1/10, T.D.L. (16 tuổi, trú tại Quận 11, TP.HCM) cùng đồng bọn thấy một người phụ nữ chạy xe máy ở ấp 6 (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM) nên chặn đầu xe.

Tiếp đó, L. nhảy xuống đẩy nạn nhân ngã xe để đồng bọn lấy xe rồi đưa về hẻm 190 đường Liên Khu 5-6 giao cho một thành viên trong nhóm cất giấu. Sau đó, L. cùng đồng bọn chạy qua đường Cây Cám (thuộc quận Bình Tân) chém người đi đường, cướp thêm 2 xe máy.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng Công an quận Bình Tân vào cuộc điều tra, bắt giữ 5 nghi phạm. Đến ngày 7/10, Công an huyện Bình Chánh bắt giữ thêm 4 nghi phạm, trong đó có L.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nhóm đối tượng khai nhận đã gây ra nhiều vụ cướp và trộm cắp ở huyện Bình Chánh và quận Bình Tân (TP.HCM).

Hiện Công an đang mở rộng điều tra, làm rõ.