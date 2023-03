Bắt băng nhóm cho vay lãi suất cắt cổ, khủng bố con nợ bằng chất bẩn

(VTC News) -

Ngày 23/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt xóa 2 đường dây cho vay nặng lãi 400%/năm, hoạt động liên tỉnh và luôn “khủng bố” con nợ bằng tạt sơn, chất thải nếu không trả đúng hạn.

Thông tin ban đầu, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng nhận thấy trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng người ngoại tỉnh có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, hoạt động liên tỉnh.

Quá trình xác minh, điều tra, ngày 22/3, lực lượng công an đồng loạt bắt giữ nhiều đối tượng thuộc 2 nhóm cho vay nặng lãi.

Nguyễn Duy Anh (trái) và Nguyễn Thành Thái.

Trong đó, nhóm thứ nhất do Nguyễn Thành Thái (34 tuổi, trú phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, tạm trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cầm đầu. Các đối tượng còn lại gồm Đỗ Hồng Sơn (25 tuổi, trú xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định), Lê Văn Út (32 tuổi, trú xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, Sóc Trăng), Mai Thế Anh (26 tuổi, trú xã Hà Lai, huyện Hà Trung, Thanh Hóa), Trần Văn Uy (22 tuổi, trú xã Quý Nhất, Nghĩa Hưng, Nam Định), Trần Văn Hiếu (32 tuổi, trú Nghĩa Lợi, Nghĩa Hưng, Nam Định).

Nhóm thứ 2 gồm Nguyễn Duy Anh (36 tuổi, trú Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) và người giúp việc là Lê Quốc Khánh (33 tuổi, trú phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội).

Khám xét khẩn cấp 4 địa điểm 2 nhóm này lưu trú tại Đà Nẵng, Quảng Nam, cơ quan công an thu giữ tang vật gồm 60 triệu đồng, 270 bộ hồ sơ của người vay, 7 xe máy các loại, 12 điện thoại, 5 ổ khóa, 2 thùng keo 502, 5 thùng tờ rơi dùng cho hoạt động quảng cáo cho vay lãi nặng.

Theo khai nhận, từ tháng 7/2022 đến nay, nhóm do Nguyễn Thành Thái cầm đầu đã cho 345 người trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam vay hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng. Nhóm do Nguyễn Duy Anh cầm đầu cho hơn 200 người trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế, Thanh Hóa vay hơn 6 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Các đối tượng cho vay nặng lãi.

Lãi suất các đối tượng này cho vay dao động từ 280 đến 400%/năm và nếu người vay không trả đúng hạn thì sẽ bị đe dọa, tạt sơn, chất thải vào nhà uy hiếp.

Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục đấu tranh, thu thập thông tin người vay, củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý theo quy định.

CHÂU THƯ