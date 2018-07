Bắt 8 kẻ gây nổ tại trụ sở công an phường ở TP.HCM

(VTC News) - Sau gần nửa tháng điều tra, Công an TP.HCM đã bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến vụ nổ ở trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình).

Ngày 5/7, Công an TP.HCM xác nhận, đơn vị đã bắt giữ 8 đối tượng có liên quan đến vụ nổ ở trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình khiến 1 nữ cán bộ công an bị thương xảy ra vào ngày 20/6.

Trước đó, trưa 20/6, tại trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình) xảy ra vụ nổ khiến 1 nữ cán bộ công an bị chấn thương. Qua điều tra, cảnh sát xác định chiếc xe máy là phương tiện được các đối tượng ném vật liệu để gây nổ.

Hiện trường vụ nổ.

Qua quá trình trích xuất camera, cảnh sát phát hiện 2 đối tượng có nghi vấn, liên quan đến vụ nổ và di chuyển về hướng Đông Bắc, rời khỏi TP.HCM.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng sử dụng chất nổ tấn công trực tiếp vào trụ sở công an phường nên Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, huy động lực lượng tinh nhuệ nhất để tập trung điều tra, truy xét.

Hơn 10 ngày truy xét, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị như Công an tỉnh Đắk Nông, Đồng Nai và các lực lượng công binh thuộc Ban chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai đã bắt được các đối tượng chủ chốt gây ra vụ nổ trên.

Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an TP.HCM thu được khoảng 10kg thuốc nổ TNT, các vật liệu chế tạo trái nổ, đặc biệt là có tới 8 trái nổ đã chế tạo thành công, để chuẩn bị gây ra các vụ nổ tiếp theo.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có quyết định khởi tố các nghi phạm, chuyển hồ sơ tới Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM chờ phê chuẩn quyết định khởi tố các đối tượng với các hành vi "Khủng bố" và "Mua bán vật liệu nổ".

>>> Đọc thêm: Xác định kẻ ném vật gây nổ vào trụ sở công an phường ở TP.HCM

Quang Anh