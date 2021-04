Bắt 6 bị can liên quan vụ vỡ nợ quỹ tín dụng ở Đồng Nai

(VTC News) -

Ngày 8/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam 6 bị can: Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Ngọc Xuyến, Trần Hiến Minh, Trần Ngọc Hưng, Trần Uy Quyền, Vũ Thanh Hà, để điều tra về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).

Công an tỉnh Đồng Nai đang đọc lệnh bắt tạm giam 6 bị can.

Liên quan đến sự việc trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng khám xét chỗ ở, nơi làm việc của 5 bị can trên địa bàn Gia Kiệm (huyện Thống Nhất) và 1 bị can tại phường Rạch Dừa (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trước đó, tháng 9/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Quốc Tuấn (nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Khắc Hiển, nguyên Phó Giám đốc kiêm chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.