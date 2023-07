Bắt 4 nam thanh niên vào trụ sở uy hiếp trưởng công an xã

(VTC News) -

Trưa 7/7, trả lời PV VTC News, Trần Gia Truyền – Chủ tịch UBND xã Điền Hương (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, vừa có báo cáo gửi UBND huyện và Công an huyện Phong Điền liên quan đến việc 4 kẻ vào trụ sở xã có hành vi uy hiếp trưởng công an xã. Theo ông Truyền, hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý 4 người kể trên theo quy định của pháp luật.

Trụ sở UBND xã Điền Hương (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế)

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 tối 6/7, khi Công an xã Điền Hương phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương thì phát hiện một người đàn ông điều khiển phương tiện có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn nên đưa về trụ sở công an xã để kiểm tra.

Tuy nhiên, người này không phối hợp với cơ quan chức năng mà gọi điện cho 3 người khác, tìm đến trụ sở Công an xã Điền Hương. Tại đây, nhóm người có hành vi chửi bới, đe dọa Trưởng Công an xã và lấy đi một xe máy rồi tẩu thoát.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an tổ chức truy bắt 4 người ngay trong đêm 6/7. Bước đầu xác định, cả 4 người này đều trú tại xã Phong Bình (huyện Phong Điền) và hiện danh tính chưa được công bố.

NGUYỄN VƯƠNG