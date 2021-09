Bắt 3 kẻ làm giả hàng loạt giấy đi đường, bán 1,5 triệu đồng/giấy

(VTC News) -

Ngày 16/9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai, Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, Công an tỉnh vừa triệt phá đường dây làm giả giấy đi đường.

Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo Đại tá Đạt, quá trình theo dõi, lực lượng công an phát hiện 3 người trên địa bàn tỉnh Đồng Nai làm giả giấy giấy đi đường bán cho người có nhu cầu qua chốt kiểm dịch.

“Lực lượng công an xác định, nhóm đối tượng này đã bán được 53 giấy, với giá từ 1 - 1,5 triệu đồng/giấy. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ đường dây này”, Đại tá Đạt nói.

Trước đó, chiều 8/9, Công an phường Bình Đa (TP Biên Hòa) kiểm tra tiệm photocopy Công Vi do ông Nguyễn Xuân Phẩm làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong tiệm photocopy này có 135 giấy chứng nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19 có in dấu mộc đỏ của Trạm y tế phường Bình Đa; 3 tờ giấy đi đường của Công an TP Biên Hòa đã in tên người được cấp nhưng chưa có dấu mộc và chữ ký; 3 tờ giấy đi đường chưa có nội dung và có hình mộc dấu của Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai và chữ ký, tên của ông Nguyễn Văn Phục (Phó Trưởng phòng).

Ông Nguyễn Xuân Phẩm và giấy chứng nhận đi đường làm giả. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Tiếp tục kiểm tra dữ liệu máy tính của ông Phẩm, phát hiện trong máy có nhiều file mẫu giấy đi đường của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP Biên Hoà, tất cả đều có dấu hiệu làm giả.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu ông Phẩm thừa nhận các giấy tờ trên do ông này làm giả với mục đích bán lại cho người tìm mua để đi qua các chốt kiểm dịch trên địa bàn.