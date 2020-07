Bắt 2 phóng viên tống tiền 5 tỷ đồng Phó Chủ tịch thị xã ở Thanh Hóa

Chiều 20/7, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức, Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang điều tra và khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 người liên quan đến vụ tống tiền lãnh đạo UBND huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa).

Những người bị bắt gồm: L.X.H (SN 1978), L.T.Đ (SN 1988), L.T.S (SN 1974, đều ở thôn Nam Đoan Vỹ, xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá) và N.Q.H (SN 1979, ở Phương Mai, TP Hà Nội); Ph.V.A (SN 1986) và L.D.T (SN 1985, đều ngụ ở TP Thanh Hóa).

Trong đó, hai bị can P.V.A và L.D.T thời điểm bị bắt giữ đang công tác tại một cơ quan tạp chí .

Hình ảnh dàn dựng để tống tiền Phó Chủ tịch thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa)

Theo cơ quan điều tra, trong tháng 5/2020, nhóm người trên vào trụ sở UBND thị xã Nghi Sơn để gặp ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa trao đổi qua lại chuyện công việc và dùng các thiết bị ghi hình để ghi lại cảnh giao dịch tiền nong với ông Tùng.

Sau đó, nhóm trên thương lượng, ra giá với Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, gây sức ép, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và buộc vị này phải đưa cho bọn chúng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Trước tình hình trên, UBND thị xã Nghi Sơn đã chủ động báo cáo với cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Sau khi clip dàn dựng nhận hối lộ được tung lên mạng xã hội, trả lời VTC News, ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn cho biết: "Sự việc xảy ra ngày 9/5, đến ngày 18/5, tôi nhận được thư tống tiền của người này. Ngay sau khi nhận được thư tống tiền, tôi đã báo cáo lãnh đạo huyện, Công an tỉnh và Cục Cảnh sát Hình sự để vào cuộc điều tra.

Người đàn ông này tôi mới gặp lần đầu, họ vào gặp tôi hỏi một số thủ tục về khai thác mỏ, sau đó bỗng dưng đưa tiền cho tôi. Tôi thấy bất thường. Tôi cũng không lấy tiền của họ".