Bắt 2 người tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Hôm nay (3/3), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận hồ sơ và 2 người có hành vi tổ chức cho 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam do Công an huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) bàn giao.

Trước đó, khoảng 21h ngày 1/3, tổ công tác Công an huyện Trùng Khánh chủ trì phối hợp Đồn Biên phòng Ngọc Chung tuần tra kiểm soát tại địa phận xóm Nà Thin, xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng phát hiện xe ô tô BKS: 28A - 020.80 do Hoàng Minh Đức, sinh năm 1987, trú tại xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng điều khiển chở 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện, bắt giữ. (Ảnh: Công an Cao Bằng)

Mở rộng điều tra, Công an huyện Trùng Khánh tiếp tục bắt giữ Hoàng Văn Lợi, sinh năm 1988, trú tại xóm Giộc Vung, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh là người đã đón 10 người Trung Quốc tại biên giới sau đó đưa đến thị trấn Trùng Khánh bàn giao cho Hoàng Minh Đức.

10 công dân Trung Quốc sau đó đã đươc đưa vào khu vực cách ly phòng dịch COVID-19 theo quy định.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.