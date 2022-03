Bắt 2 cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty VEC

(VTC News) -

Ngày 15/3, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT đang thụ lý vụ "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (Tổng Công ty VEC), Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan. Vụ việc thuộc giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tổng Công ty VEC.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an mới đây ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Mai Tuấn Anh (nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty VEC) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và Trần Văn Tám (nguyên Tổng giám đốc Tổng Công ty VEC, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu cơ sở Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị can Mai Tuấn Anh, nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty VEC. (Ảnh: Bộ Công an)

Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 5 người: Nguyễn Mạnh Hùng (nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty VEC), Lê Quang Hào (nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty VEC, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu cơ sở Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi), Nguyễn Tiến Thành (nguyên Giám đốc Ban quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi), Đỗ Ngọc Ân (nguyên Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) và Hà Văn Bình (nguyên Phó Giám đốc phụ trách gói thầu, Ban quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi).

Theo cơ quan công an, các bị can trên có hành vi buông lỏng quản lý chỉ đạo điều hành thực hiện Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư công trình xây dựng trong quá trình tổ chức thi công. Họ xác nhận nghiệm thu các gói thầu thuộc giai đoạn 2 của dự án này, dẫn đến việc đưa công trình xây dựng không đảm bảo chất lượng vào khai thác sử dụng, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước.

Sau khi VKSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tống đạt, triển khai thực hiện các quyết định tố tụng nêu trên theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang làm rõ nội dung vụ án, hành vi phạm tội của các bị can, hành vi của những người liên quan, xác minh tài sản để thu hồi, kê biên.