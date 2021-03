Bắt 2 cựu cán bộ thị trấn ở Thanh Hóa biến đất công thành đất tư

(VTC News) -

Ngày 3/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, mới đây, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Ngọc Lặc điều tra làm rõ vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại huyện Ngọc Lặc năm 2018.

Liên quan tới vụ án, cơ quan công an bắt giữ Phạm Hùng Dũng - nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Ngọc Lặc (SN 1960, ở phố Trần Phú, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc) và Lê Ngọc Tùng - nguyên cán bộ địa chính thị trấn Ngọc Lặc (SN 1964, ở phố Lê Duẩn, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc).

Hai cựu cán bộ thị trấn Ngọc Lặc bị khởi tố. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo hồ sơ của cơ quan CSĐT, năm 2018, Dũng và Tùng biết rõ diện tích đất của 4 hộ dân tại phố Trần Phú nằm trong phạm vi quy hoạch đường Hồ Chí Minh và nguồn gốc đất là đất của Trường Đảng và Trường THCS thị trấn 2 do UBND thị trấn Ngọc Lặc quản lý không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, 2 người này vẫn chỉ đạo lập hồ sơ đề nghị UBND huyện Ngọc Lặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 4 hộ không đúng trình tự, quy định; lập khống về nguồn gốc đất và quá trình sử dụng đất của 4 hộ nêu trên gây thiệt hại trên 1 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hoá đang điều tra, làm rõ vụ việc.