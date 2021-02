Bắt 13 người trong đường dây lừa đảo, đánh bạc qua mạng quy mô lớn ở Huế

(VTC News) -

Ngày 11/2, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa phá thành công chuyên án “đấu tranh với nhóm người có hành vi sử dụng mạng internet để thực hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc, tổ chức đánh bạc”, bắt giữ 13 người có liên quan.

Nhóm người bị Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ gồm: Hà Thúc Minh Nhật, Phan Hồng Thái, Cao Thọ Trọng Tuyên, Nguyễn Đình Thái Bảo, Hoàng Đắc Văn, Nguyễn Trần Tiến Đạt, Lê Nhật Rôn, Hà Xuân Thịnh, Hà Xuân Quốc, Trần Tấn Sinh, Lê Đình Hưng, Lê Nhật Anh và Võ Hoàng Vũ tất cả cùng trú tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Cán bộ công an đang lấy lời khai của một số người trong đường dây sử dụng mạng internet để lừa đảo, đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trong nhóm người bị bắt giữ, Hà Thúc Minh Nhật và Phan Hồng Thái có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phan Hồng Thái và những người còn lại có liên quan hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua internet bằng hình thức tổ chức mua, bán điểm game trên trang Game Nổ Hũ.

Được biết Hà Thúc Minh Nhật Bằng thủ đoạn giả là nhân viên của Công ty xổ số kiến thiết, biết trước số trúng thưởng, Nhật và Thái sử dụng các tài khoản Zalo, Facebook đăng các bài viết thể hiện có thể biết trước kết quả xổ số trúng và cho số để đánh lô đề trên trang cá nhân. Khi có người liên hệ xin xố, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền trước để lấy số rồi chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn này, chúng chiếm đoạt của một người dân số tiền 12,6 triệu đồng.

Ngoài ra, qua công tác đấu tranh khai thác, lực lượng công an phát hiện Phan Hồng Thái có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc thông qua việc tổ chức mua, bán điểm game. Theo đó, Thái đăng ký làm đại lý cấp 2 cổng game Nổ Hũ; sau khi làm đại lý, Phan Hồng Thái thực hiện hành vi mua điểm từ đại lý cấp trên để bán cho các con bạc, khi các con bạc thắng thì bán lại điểm ảo cho Thái để lấy tiền.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 12 đến nay, tài khoản đại lý của Thái thực hiện 1601 giao dịch với tổng số tiền đánh bạc gần 4 tỷ đồng. Tham gia đánh bạc trong đường dây này là 11 người còn lại.