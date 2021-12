Bắt 10 'con bạc' trong đường dây cá độ bóng đá, giao dịch hơn 8.400 tỷ đồng

(VTC News) -

Chiều 30/12, trả lời PV VTC News, đại diện Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 người trong đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá.

Quá trình điều tra, Công an TP Thái Bình xác định, Nguyễn Xuân Tiến (biệt hiệu là "Thắng Sơn", 50 tuổi, trú tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định) là người cầm đầu đường dây này.

Những "con bạc" trong đường dây đánh bạc qua mạng liên tỉnh bằng hình thức cá độ bóng đá vừa bị bắt giữ. (Ảnh: CTV)

Trước đó, công an phát hiện 2 thanh niên có biểu hiện đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, móc nối với những "con bạc" ở một số địa phương khác với quy mô lớn, trong đó có Nam Định. Đến ngày 25/12, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo Công an TP Thái Bình phá án, huy động hơn 200 cán bộ chiến sỹ khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc, đồng thời triệu tập hàng loạt người liên quan.

Thời điểm khám xét, công an thu giữ 7 xe ô tô các loại (trong đó có 2 xe sang hiệu Porsche và BMW) cùng một số tang vật phục vụ cho việc cá độ bóng đá qua mạng, 3 két sắt (đã niêm phong) và cả vũ khí nóng như súng, dao kiếm.

Đường dây cá độ bóng đá khủng này hoạt động từ tháng 9/2019 đến nay, tổng số tiền chúng giao dịch cá cược lên đến hơn 8.400 tỷ đồng.

Công an TP Thái Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt những người liên quan.