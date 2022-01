Barona vinh dự nhận giải thưởng Thương hiệu Vàng TP.HCM 2021

(VTC News) -

Ngày 6/1/2022, giải thưởng Thương hiệu Vàng TP.HCM do UBND TP.HCM phối hợp Sở Công Thương TP.HCM cùng Tạp chí Kinh tế Sài Gòn trực tiếp tổ chức đã chính thức công bố top 30 thương hiệu có mặt trong giải thưởng Thương hiệu Vàng.

Bình chọn Thương hiệu Vàng 2021

Giải thưởng Thương hiệu Vàng TP.HCM do UBND TP.HCM chỉ đạo và Sở Công Thương TP.HCM cùng Thời báo Kinh tế Sài Gòn trực tiếp thực hiện, nhằm ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp có thành quả xây dựng thương hiệu sản phẩm ấn tượng, gắn với sự nhận diện về Sài Gòn - TP.HCM.

Tiêu chí chấm điểm khắt khe để lựa chọn ra các thương hiệu sản phẩm đạt giải thưởng phải dựa trên: tính tuân thủ pháp luật; sự phát triển; tính sáng tạo; sự đầu tư cho thương hiệu và quản trị thương hiệu; chất lượng và an toàn của sản phẩm/dịch vụ; trách nhiệm với cộng đồng đặc biệt là có sự đánh giá công tâm từ người tiêu dùng về việc trải nghiệm sản phẩm / dịch vụ.

Ngoài ra, để đạt được chứng nhận giải thưởng, các doanh nghiệp đăng ký thương hiệu tham gia bình chọn phải chấp hành tốt mọi quy định trong sản xuất kinh doanh theo quy định của bộ pháp luật, và tuyệt đối không được vi phạm về bản quyền sở hữu hay gian lận trong thương mại.

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ – Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, giải thưởng “Thương hiệu Vàng TP.HCM lần 2 năm 2021” nhằm tôn vinh các doanh nghiệp trên địa bàn đã có nhiều nỗ lực và thành công trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm; nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển thương hiệu gắn liền với phát triển năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Barona - Thương hiệu Vàng trong lĩnh vực Gia vị & Thực phẩm

Vượt qua hàng trăm các thương hiệu nổi tiếng trong ngành hàng Gia vị & Thực phẩm, Barona - thương hiệu thuộc công ty Nam Phương V.N (Nam Phương Food) vinh dự được bình chọn top 30 Thương hiệu Vàng TP.HCM lần 2 do Sở Công Thương TP.HCM trực tiếp tổ chức vào ngày 06/01/2022.

Với sứ mệnh đem đến những giải pháp ẩm thực Ngon & Lành cùng sự tiện lợi dành cho người nội trợ Việt, cùng bề dày kinh nghiệm và quy trình sản xuất đạt chuẩn quốc tế ISO, Barona đã trở thành thương hiệu gia vị được tin dùng với các sản phẩm Xốt gia vị hoàn chỉnh, Nước dùng Lẩu và Nước mắm và đã được hội đồng chuyên môn cùng người tiêu dùng đánh giá cao trong cuộc bình chọn Thương hiệu Vàng 2021.

Hình ảnh Công ty TNHH Nam Phương cùng 30 doanh nghiệp nhận giải thưởng Thương Hiệu Vàng TP.HCM

Barona - chất lượng vàng trong từng gian bếp Việt

Để tạo nên một sản phẩm tươi, ngon, tiện, an toàn theo định hướng sản phẩm của Barona, các chuyên gia ẩm thực và đội ngũ nghiên cứu sản phẩm đã trải qua một thời gian dài nỗ lực nghiên cứu và thử nghiệm nghiêm khắc để tạo nên một sản phẩm chất lượng nhất trước khi mang đến tay người tiêu dùng.

Trong suốt quá trình sản xuất, từng công đoạn đều được kiểm soát chặt chẽ theo tiêu chuẩn ISO (International Organization for Standardization - Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế) và FSSC (Food Safety System Certification - Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm).

Với sự nỗ lực không ngừng, Barona đến nay đã đạt các chứng chỉ quản lý tiêu chuẩn: ISO 9001 - Quản lý chất lượng, ISO 22000 - Quản lý An toàn thực phẩm, ISO 14001 - Quản lý môi trường, ISO 45001 - Quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. Ngoài ra Công ty đã đạt được chứng nhận Quốc Tế FSSC 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tiêu chuẩn Quốc Tế.

Sau 8 năm đồng hành cùng gian bếp Việt. Barona tự hào cung cấp gia vị đến hàng chục triệu bữa ăn mỗi năm và được người tiêu dùng Việt tin dùng và bình chọn Thương hiệu Vàng 2021. Thay cho lời cảm ơn chân thành, Barona cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực và hoàn thiện hơn mỗi ngày nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của Người tiêu dùng, đem đến nhiều hơn những bữa cơm gia đình ngon và lành trong từng gian bếp Việt.