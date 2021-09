Bảo Việt - thương hiệu phát triển bền vững được tổ chức quốc tế uy tín ghi nhận

(VTC News) -

Trong mùa giải năm nay, Bảo Việt vinh dự đạt nhiều giải thưởng, trong đó nổi bật là Giải Bạch kim dành cho Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững xuất sắc nhất ngành tài chính – bảo hiểm (Best reports within its industry: Platinum Award) và thuộc Top 5 Báo cáo Báo cáo tốt nhất năm 2020 đến từ Việt Nam (Country-Based Honors: Top 5 Vietnamese Reports of 2020).

Bảo Việt đạt Top 6 Báo cáo Phát triển bền vững tốt nhất thế giới.

Chất lượng báo cáo của Bảo Việt cũng đã được hội đồng thẩm định đánh giá cao khi đạt điểm tuyệt đối 9 hạng mục quan trọng nhất với tổng điểm 99/100, Báo cáo của Bảo Việt được xếp hạng 6/100 Báo cáo tốt nhất thế giới (Worldwide Top 100 Reports Rankings: 6) và xếp hạng 4/80 Báo cáo tốt nhất khu vực Châu Á (Asia-Pacific Top 80 Reports Ranking: 4).

Với thông điệp “Bình thường mới - Tâm thế mới” tại cả 2 Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững, Bảo Việt thể hiện một tinh thần sẵn sàng thay đổi cách thức vận hành, quản trị, kinh doanh để phù hợp với hành vi, nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh kinh doanh song hành cùng đại dịch COVID-19.

Nếu Báo cáo thường niên sử dụng phong cách thiết kế isometric hiện đại cùng infographics minh họa đã được công phu thực hiện đem lại điểm nhấn 3D ấn tượng thì Báo cáo phát triển bền vững mang tới bức tranh với nhiều mảng màu sắc tương phản của cuộc sống khi con người nhận ra các hệ quả của tư duy kinh doanh ngắn hạn và bỏ qua các vấn đề về phát triển bền vững. Từ đó, trong trạng thái bình thường mới, Bảo Việt mang đến một tâm thế mới tràn đầy năng lượng để sẵn sàng ứng phó với thách thức và nắm bắt những cơ hội mới.