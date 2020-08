Bảo Việt đạt Top 17 Báo cáo tích hợp tốt nhất thế giới do LACP bình chọn

Nổi bật nhất là Giải Bạch kim dành cho Báo cáo thường niên và Giải Bạch kim Báo cáo phát triển bền vững xuất sắc nhất ngành tài chính – bảo hiểm.

Doanh nghiệp Việt Nam đạt nhiều giải thưởng báo cáo thường niên xuất sắc nhất do LACP công bố

Trong mùa giải năm nay, Bảo Việt vinh dự đạt nhiều giải thưởng, trong đó nổi bật là Giải Bạch kim dành cho Báo cáo thường niên xuất sắc nhất ngành tài chính – bảo hiểm (Platinum Awards within its industry), giải Bạch kim dành cho Báo cáo phát triển bền vững xuất sắc nhất ngành Tài chính - Bảo hiểm; giải Top 17 Báo cáo tích hợp, Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất thế giới; giải Top 5 Báo cáo tích hợp, Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Trong Báo cáo tích hợp năm 2019, Bảo Việt lựa chọn thông điệp “Cám ơn niềm tin” như một lời tri ân nhân kỷ niệm 55 năm hình thành và phát triển. Bảo Việt hiểu rằng thành công trong suốt chặng đường qua chính là thành quả của sự lao động, sáng tạo, niềm tin yêu của các thế hệ cán bộ nhân viên, tư vấn viên Bảo Việt cũng như sự ủng hộ, tin tưởng của khách hàng, cổ đông và các đối tác.

Báo cáo thường niên năm 2019 của Bảo Việt tiên phong tích hợp ứng dụng đa nền tảng (Android - IOS Applications), QR code, Digital platforms để mang đến trải nghiệm mới và thuận tiện cho nhà đầu tư, cổ đông, khách hàng… trong việc truy cập và nắm bắt thông tin. Bên cạnh việc sử dụng công nghệ Smart PDF tạo sự sinh động và thay đổi cách tiếp cận cho người đọc, Báo cáo tăng cường sử dụng infographics nhằm làm nổi bật thông điệp chính cũng như ứng dụng các tính năng của Power BI để hỗ trợ việc phân tích và trình bày số liệu, đặc biệt được áp dụng đối với mục báo cáo liên quan đến KPIs, báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình đầu tư.

Báo cáo phát triển bền vững năm 2019 lấy cảm hứng từ những bức tranh trong Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Bảo Việt” - cuộc thi vẽ tranh dành cho con em cán bộ, tư vấn viên Bảo Việt nhân kỷ niệm 55 năm thành lập. Báo cáo áp dụng Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập báo cáo phát triển bền vững (GRI Sustainability Reporting Standards) và gắn kết 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc (SDGs) trong chiến lược của Bảo Việt.

Cùng với việc thực hiện kiểm toán các chỉ tiêu tài chính bởi kiểm toán Ernst & Young, các chỉ tiêu phi tài chính trong báo cáo cũng được đảm bảo bởi Kiểm tra - Kiểm toán Nội bộ Tập đoàn Bảo Việt căn cứ theo các nội dung được yêu cầu trong Bộ tiêu chuẩn để đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế.

Cuộc bình chọn báo cáo thường niên (Vision Awards) do LACP tổ chức là cuộc thi có uy tín và chuyên môn bậc nhất tại Hoa Kỳ với các tiêu chí, chuẩn mực rõ ràng trong đánh giá xếp hạng các báo cáo dự thi. Bảo Việt là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm duy nhất tại Việt Nam nhận được giải thưởng quốc tế này liên tiếp trong nhiều năm.

Tổng doanh thu hợp nhất tăng trưởng 10,4% so với cùng kỳ

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt ước đạt 23.098 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng tài sản hợp nhất tại 30/6/2020 ước đạt 137.875 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2019. Đối với Công ty Mẹ, tổng doanh thu ước đạt 720 tỷ đồng, hoàn thành 48,4% kế hoạch năm 2020, tổng tài sản ước đạt 18.676 tỷ đồng, tăng trưởng 29,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Trước những dự báo đầy thách thức về lợi nhuận của doanh nghiệp do tác động của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp phải “lỗi hẹn” cổ tức với cổ đông, với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm, tỷ trọng vốn hóa lớn và thanh khoản cao, Tập đoàn Bảo Việt dự kiến dành gần 600 tỷ đồng chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2019, nâng tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới gần 9.000 tỷ đồng bằng tiền mặt.

Bên cạnh việc thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư, Bảo Việt còn thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Tập đoàn Bảo Việt luôn duy trì vị trí là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước thông qua nộp thuế và cổ tức. Tính chung từ khi cổ phần hóa đến năm 2020, tổng số tiền thuế và cổ tức Bảo Việt nộp vào ngân sách Nhà nước lên đến hơn 23.000 tỷ đồng.