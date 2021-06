Bảo Việt 9 năm liên tiếp lọt top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

(VTC News) -

Đây là lần thứ 9 Forbes công bố danh sách và Bảo Việt là doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất có mặt trong danh sách 9 lần liên tiếp.

9 năm liên tiếp trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Trước ảnh hưởng mạnh mẽ của dịch bệnh COVID-19, danh sách Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam của Forbes đã có nhiều thay đổi. Những công ty nằm trong danh sách được lựa chọn từ các công ty có kết quả kinh doanh tốt nhất, đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Phần lớn trong danh sách là các công ty đã xác lập được vị thế cạnh tranh trên thị trường, không chỉ dẫn đầu trong lĩnh vực hoạt động của mình mà trong cả nền kinh tế. Theo ban tổ chức giải, những doanh nghiệp trong danh sách đã thể hiện “bản lĩnh chèo lái của các doanh nhân, khả năng xoay trở, mạnh dạn đầu tư để tìm cơ hội, mang lại hiệu quả kinh doanh khả quan và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế”.

Để được vinh danh trong danh sách Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2021 do Forbes Việt Nam bình chọn, Tập đoàn Bảo Việt và các doanh nghiệp cần đáp ứng tiêu chuẩn theo phương pháp xếp hạng của Forbes áp dụng trên toàn cầu, có xét đến yếu tố đặc thù của thị trường Việt Nam. Forbes Việt Nam đánh giá dữ liệu tính toán trên các tiêu chí: tỷ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ ROE, ROC và tăng trưởng EPS giai đoạn 2016-2021.

Tiếp theo, Forbes Việt Nam điều tra định tính để đánh giá mức phát triển bền vững của doanh nghiệp: vị thế công ty trong ngành, nguồn gốc lợi nhuận, chất lượng quản trị, triển vọng phát triển ngành… Dữ liệu đánh giá dựa trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của doanh nghiệp, các công ty con phụ thuộc hoặc có vị thế kinh doanh quá thấp không được xem xét. Forbes Việt Nam sử dụng phương pháp xếp hạng công ty của Forbes (US), có cân nhắc đến đặc thù các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam, với sự hỗ trợ tính toán định lượng của IFRC Việt Nam (Intelligent Financial Research and Consulting Việt Nam).

Các công ty trong danh sách vinh danh năm 2021 có nền tảng vững vàng, không chỉ có kết quả kinh doanh tốt trong năm 2020 mà còn được kỳ vọng có sức bật trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đối diện với nhiều thử thách nhất trong 10 năm qua. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam đối diện với các bất ổn khó đoán định dưới tác động của đại dịch COVID-19, Forbes Việt Nam tin tưởng rằng các doanh nghiệp hướng vào thị trường nội địa không miễn nhiễm với các khó khăn từ dịch bệnh COVID-19 nhưng có sức bật ở giai đoạn dịch bệnh được kiểm soát.

5 năm liên tiếp được vinh danh tại Lễ trao giải Báo cáo phát triển bền vững Châu Á (ASRA)

Vượt qua 494 đại diện đến từ 17 quốc gia trong khu vực, Tập đoàn Bảo Việt vừa được vinh danh tại 2 hạng mục bình chọn: Báo cáo bền vững xuất sắc nhất Châu Á nhóm Doanh nghiệp Nhà nước (Asia’s Best Sustainability Report – Public Sector) và Báo cáo có nội dung dành cho các bên liên quan xuất sắc nhất Châu Á (Asia’s Best Stakeholder Reporting).

5 năm liên tiếp được đạt những thành tích xuất sắc, Bảo Việt hiện là doanh nghiệp Việt được vinh danh nhiều nhất tại Cuộc bình chọn Báo cáo phát triển bền vững Châu Á (ASRA) – giải thưởng danh giá quốc tế vinh danh Báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Lễ trao giải Báo cáo phát triển bền vững Châu Á (ASRA) năm nay được tổ chức trực tuyến từ Singapore.

Báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt được Hội đồng Giám khảo ASRA đánh giá cao về chất lượng nội dung, trình bày công phu sáng tạo và áp dụng tiêu chuẩn GRI Standard. Không chỉ cung cấp thông tin tài chính, Báo cáo còn thể hiện chi tiết những thông tin phi tài chính như chiến lược phát triển, chất lượng quản trị doanh nghiệp, hoạt động xã hội, môi trường... Đây là những nội dung quan trọng phản ánh cam kết của Tập đoàn trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững thành hành động.

Ông Rajesh Chhabara, giám đốc điều hành của CSRWorks International và là người sáng lập ASRA nhận xét: "Báo cáo Phát triển bền vững Bảo Việt đã cho thấy những nỗ lực tuyệt vời của doanh nghiệp trong việc báo cáo minh bạch các hoạt động phát triển bền vững, cũng như tâm thế sẵn sàng của Bảo Việt hướng tới một tương lai bền vững".

Lễ trao giải có sự tham gia của bà Kara Owen, Cao ủy Anh tại Singapore, và ông Niclas Kvarnström, Đại sứ Thụy Điển tại Singapore cùng hơn 250 nhà lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao và các nhà thực hành bền vững từ các học viện, đại sứ quán, hiệp hội thương mại tại 20 quốc gia Châu Á – Thái Bình Dương.

Tổng doanh thu hợp nhất Quý I năm 2021 đạt 11.959 tỷ đồng

Dịch COVID-19 tác động mạnh mẽ tới chính trị, kinh tế, xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó kinh tế chịu thiệt hại nặng nề. Năm 2021, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục chịu nhiều thách thức nhưng cũng đồng thời là thời cơ để ngành bảo hiểm đẩy mạnh sự thích ứng với trạng thái “bình thường mới”, tạo ra bước phát triển đột phá trên thị trường bảo hiểm về sản phẩm, kênh phân phối, dịch vụ khách hàng và ứng dụng công nghệ số.

Bảo Việt hiện là doanh nghiệp có quy mô tài sản hàng đầu trên thị trường bảo hiểm, đạt trên 146.600 tỷ đồng, tương đương hơn 6 tỷ USD, ghi nhận mức tăng trưởng 10% so với cùng kỳ 2020. Kết thúc 3 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu hợp nhất đạt 11.959 tỷ đồng, tăng trưởng 8%, trong khi Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 499 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2020 do diễn biến tích cực của thị trường tài chính, bảo hiểm, thị trường chứng khoán.

Sau quý I năm 2021, Công ty Mẹ ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan. Tổng doanh thu đạt 384 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 268 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2020. Tại thời điểm 31/3/2021, tổng tài sản đạt 18.799 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 18.463 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 2,2% so với cùng kỳ 2020.