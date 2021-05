Bảo vệ toàn diện và chủ động lên kế hoạch với bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife

(VTC News) -

Sau đợt nghỉ lễ 30/4 – 1/5, dịch COVID-19 bùng phát trở lại khiến một số ngành đứng trước nhiều khó khăn. Các hoạt động trong những lĩnh vực như du lịch, hàng không, lưu trú… bị chững lại. Một số khu vực ghi nhận nhiều ca mắc mới COVID-19 cũng thực hiện giãn cách xã hội, tạm dừng một số hoạt động như: dừng đón khách tại các di tích, đóng cửa quán ăn uống vỉa hè, tạm dừng các hoạt động không thiết yếu (nhà hàng/quán bia, quán bar, karaoke, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao trong nhà)… Dịch COVID-19 đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của người Việt nói riêng và toàn thế giới nói chung.

Trước tình hình đó, nhiều người dân đã chủ động lên các kế hoạch, phương án để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, ổn định tài chính trước những biến cố có thể xảy ra do đại dịch đem lại. Đó là lý do mà vì sao trong năm 2020, rất nhiều lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra, nhưng ngành bảo hiểm nhân thọ lại tăng trưởng khá vững mạnh.

Có thể thấy, người Việt đã nhìn nhận đúng đắn hơn cũng như hiểu được vai trò quan trọng của bảo hiểm, đó là cứu cánh, đảm bảo kinh tế gia đình không bị xáo trộn trước những rủi ro trong cuộc sống – trong đó dịch COVID-19 là một ví dụ điển hình.

Nhằm cung cấp thêm giải pháp bảo vệ toàn diện và chủ động kế hoạch tài chính cho khách hàng, BIDV MetLife – một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ cung cấp các giải pháp bảo hiểm, tài chính hiện đại và đáng tin cậy trên thị trường – đã tiên phong mang đến cho khách hàng các sản phẩm bảo hiểm với nhiều lợi ích vượt trội như Quà tặng Hạnh phúc.

Quà tặng Hạnh phúc là giải pháp giúp khách hàng chủ động lên kế hoạch cuộc sống cho bản thân và cho những người yêu thương, có thể kể đến như: lên kế hoạch học vấn để con yêu vững bước tương lai; thực hiện giấc mơ khởi nghiệp, theo đuổi hoài bão; hay có thể an tâm về tài chính, độc lập chăm sóc bản thân, thỏa nguyện mong ước du lịch khi nghỉ hưu sau những năm tháng tuổi trẻ lao động và cống hiến.

Đồng thời, sản phẩm hỗ trợ viện phí vượt trội, thiết thực cho người mua và mở rộng tới người thân yêu trong gia đình. Thời gian đóng phí tối thiểu của sản phẩm là 3 năm và có thể linh hoạt thời gian sau khi đã đóng mức phí tối thiểu. Điều quan trọng, khách hàng sẽ được bảo vệ trọn đời trước 5 bệnh nan y phổ biến (ung thư, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy gan, suy thận), trước tai nạn, tai nạn giao thông, tai nạn ở nước ngoài (với quyền lợi bảo hiểm lên tới 6 tỷ đồng).

Nhân viên BIDV MetLife đang tư vấn sản phẩm Quà tặng Hạnh phúc cho khách hàng.

Bên cạnh việc mang đến giải pháp bảo vệ toàn diện và chủ động kế hoạch tài chính tốt nhất, BIDV MetLife cũng khởi động chương trình “Chào hè rộn rã – Nhận quà cực đã” dành tặng những phần quà giá trị đến các khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife.

Cụ thể, từ ngày 05/04/2021 đến ngày 30/06/2021, khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife có phí bảo hiểm thực thụ kỳ đầu (FPC) tối thiểu từ 20 triệu đồng trở lên sẽ có cơ hội nhận được phiếu mua hàng trị giá từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng. Đặc biệt, 05 khách hàng có tổng số FPC cao nhất (tối thiểu từ 60 triệu đồng) được nộp và phát hành trong mỗi tháng 4,5,6 sẽ được tặng đồng hồ Apple Watch S6 GPS 40mm trị giá 12 triệu đồng. Chương trình quà tặng được áp dụng cho sản phẩm Quà tặng Hạnh phúc, Hưng gia Toàn mỹ (5 năm) và các sản phẩm bổ trợ (nếu có).

Ông Gaurav Sharma – Tổng Giám đốc công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife cho biết: “Chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu trở thành đối tác tin cậy của khách hàng trong việc mang đến những sản phẩm bảo hiểm toàn diện, kết hợp tối ưu yếu tố bảo vệ và đầu tư để khách hàng vừa an tâm khi được đảm bảo nền tảng chăm sóc sức khỏe, vừa sở hữu kênh đầu tư linh hoạt, kiểm soát rủi ro tài chính tuyệt đối. Từ đó, giúp khách hàng xây dựng cuộc sống hạnh phúc, an nhàn bên người thân yêu và vững vàng thực hiện được những dự định trong tương lai”.

Chương trình “Chào hè rộn rã – Nhận quà cực đã” không chỉ mong muốn mang đến niềm vui, những phần quà có ý nghĩa thiết thực cho khách hàng, mà còn khẳng định tinh thần tiên phong luôn xem khách hàng là trọng tâm, theo đúng mục đích: “Luôn bên bạn, xây dựng tương lai vững vàng hơn” của BIDV MetLife.