Bảo vệ thiết bị điện gió, nhiều công an Quảng Trị bị đánh: Xác định nhiều côn đồ

(VTC News) -

Tối 24/8, trả lời PV VTC News, Đại tá Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận thông tin nhiều chiến sĩ công an ở tỉnh Quảng Trị đã bị một số kẻ ném đá, đánh phải nhập viện khi đang bảo vệ xe chở thiết bị điện gió vào công trường.

Người đứng đầu Công an tỉnh Quảng Trị cho biết: "Quan điểm của công an tỉnh là điều tra, ai vi phạm thì phải xử lý nghiêm. Hiện tại, cơ quan công an cơ bản xác định được một số người quá khích và mời lên để làm việc".

Một chiến sĩ công an bị hàng hung và đang được nhân viên y tế sơ cứu vết thương. (Ảnh: H.T).

Chiều 23/8, một phương tiện vận chuyển thử nghiệm cánh quạt điện gió di chuyển từ đường Hùng Vương (nối Quốc lộ 9 ở thị trấn Khe Sanh) vào tuyến đường Tỉnh lộ 587. Quá trình phương tiện vận chuyển gặp không ít khó khăn do người dân dựng những cọc cây tre, gia cố một số công trình.

Khi phương tiện vận chuyển gần qua hết thôn Ván Ri (xã Húc), phía sau cánh quạt vướng tán cây từ phía trong khuôn viên nhà người dân vươn ra, người dân cản trở không cho tiếp tục di chuyển.

Cụ thể, xe chở thiết bị chạm vào lá cây nhưng người dân buộc công ty điện gió phải mua cả cây với giá 50 triệu đồng/cây.

Trong khi doanh nghiệp và người dân chưa tìm được tiếng nói chung vì số tiền người dân yêu cầu bồi thường quá cao, đến khoảng 19h30 cùng ngày, khi lực lượng chức năng đang có mặt để đảm bảo an ninh trật tự thì một cảnh sát cơ động bị đánh.

Một lúc sau, nhiều người ào đến la ó, ném đá, vỏ chai bia... vào lực lượng chức năng khiến 2 chiến sĩ cảnh sát cơ động và 3 công an bị thương. Kính xe vận chuyển cánh quạt thử nghiệm cũng bị vỡ.

Trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Văn Nghị - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án điện gió Tài Tâm – Hoàng Hải Quảng Trị cho biết, đêm 23/8 là lần đầu tiên đưa cánh quạt vào để lắp đặt. Dọc tỉnh lộ 587 mà xe vận chuyển đi qua, hai bên đường người dân dựng nhiều cọc tre cao, dựng lều tạm, tái xây dựng công trình được đền bù… chỉ cần xe vận chuyển thiết bị va chạm là họ đòi đền bù với giá rất cao.

"Đêm 23/8, trong quá trình đưa thiết bị vào dự án, cánh quạt làm va chạm vào 4 cây của 2 hộ gia đình và họ đòi đền bù 50 triệu đồng/cây. Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng xã, công ty mới đền bù được cho 1 hộ dân 100 triệu đồng cho 2 cây gỗ tạp. Tuy nhiên, khi đang sang nhà thứ 2 để thương thuyết đền bù 2 cây còn lại thì nhóm người quá khích bị kích động tắt điện và hành hung lực lượng công an", ông Nghị nói.

Trước đó, Ban Quản lý dự án điện gió Tài Tâm - Hoàng Hải Quảng Trị gửi văn bản cho UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đề nghị hỗ trợ công tác thử nghiệm thiết bị chuyên dụng có tính năng nâng hạ cánh điện gió gắn trên rơ-moóc chở cánh điện gió lưu thông từ bãi tập kết thiết bị từ Km 64+500 QL9 và từ Km0- Km7 Tỉnh lộ 587 đến bãi tập kết thiết bị nhà máy điện gió Hoàng Hải ở xã Húc.

Lực lượng chức năng và cán bộ địa phương, y tế, điện lực được điều động để phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, cứu hộ, cứu nạn và xử lý các sự cố trong quá trình thử nghiệm vận chuyển cánh quạt điện gió trên qua địa bàn.