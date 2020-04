Xuất nhập khẩu tháng 4 giảm, hàng nghìn xe hàng vẫn kẹt ở biên giới phía Bắc

Tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 19,7 tỷ USD, giảm 18,4% so với tháng 3 và giảm 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 20,4 tỷ USD, lần lượt giảm 7,9% và 2,4% so với tháng 3 và cùng kỳ năm ngoái.

Tổng cục Hải quan ước tính, cán cân thương mại thâm hụt 700 triệu USD.

Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 162,8 tỷ USD, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2019. Cán cân thương mại ước đạt thặng dư 3,04 tỷ USD.

Từ ngày 7/4 đến nay, trung bình mỗi ngày, lượng hàng ùn ứ tại các cửa khẩu phía bắc giáp với Trung Quốc là khoảng 2.500 xe, container hàng.

Trong đó, dầu thô và quặng là các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu, nhưng kim ngạch trong tháng 4 giảm 14,2% và 51,8% so với tháng 3.

Tổng cục Hải quan cho hay, so sánh với tình hình tháng 3 khi dịch COVID-19 chưa tác động lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu, trị giá nhập khẩu xăng dầu giảm 27,6%, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 21%, ô tô nguyên chiếc giảm 32,3%.

Tổng cục Hải quan đang phối hợp với UBND các địa phương nhanh chóng giải quyết thông quan hàng hóa trong thời gian sớm nhất.

Tổng cục Hải quan cũng đề nghị Chính phủ xem xét đưa ra quy định giải quyết các vấn đề về thời hạn lưu giữ đối với hàng hóa nói chung, như hàng lưu kho ngoại quan, hàng tạm nhập tái xuất,... để tạo điều kiện cho doanh nghiệp.

Thực tế, theo phản ánh của một số doanh nghiệp, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc xuất khẩu hàng gửi kho ngoại quan sang các nước đang gặp khó khăn, do đa số nước nhập khẩu hiện từ chối nhận hàng, nhưng hàng gửi kho ngoại quan sắp hết hạn lưu giữ.

Liên quan tới việc này, Bộ Công Thương cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tổng số xe xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh (bao gồm các loại hình xuất kinh doanh biên giới, xuất kinh doanh, xuất gia công, quá cảnh) là 805 xe, trong đó có 476 xe xuất khẩu, 329 xe và toa hàng nhập khẩu. Hiện đang tồn 1.180 xe.

Tại cửa khẩu Hữu Nghị đã xuất 243 xe hàng chủ yếu là nông sản, nhập khẩu 281 xe (linh kiện điện tử, máy móc, hàng may mặc, nông sản, giấy, phụ tùng ô tô,...). Hiện tại cửa khẩu Hữu Nghị còn tồn 320 xe chưa xuất khẩu gồm nông sản, linh kiện điện tử.

​​Tại cửa khẩu Tân Thanh, ngoài các xe nông sản xuất đi (71 xe chủ yếu là thanh long, dưa hấu, xoài, chuối,...), đã nhập về 36 xe nông sản, tạp hóa. Hiện còn tồn 484 xe nông sản, hoa quả chờ xuất khẩu.

​​Tại cửa khẩu Cốc Nam, hiện đang tồn 4 xe hàng hóa gồm da bò, thức ăn vật nuôi tạm nhập tái xuất.

Tại cửa khẩu Chi Ma, đã xuất khẩu 57 xe tinh bột sắn, hạt tiêu, hải sản các loại, nhập 11 xe tạp hóa, máy móc. Hiện còn tồn 262 xe đang chờ làm thủ tục xuất khẩu.

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai, tại cửa khẩu quốc tế đường bộ, đã xuất khẩu 155 xe thanh long, dưa hấu, tinh bột sắn, chuối, mít, xoài gỗ ván lạng và các mặt hàng khác, nhập khẩu 220 xe hàng hóa gồm rau củ quả, phân bón, linh kiện điện tử và các mặt hàng khác.

Tại cửa khẩu quốc tế đường sắt, đã xuất khẩu 1.055 tấn gồm: Lưu huỳnh quá cảnh, phốtpho vàng cùng các mặt hàng khác, trị giá 338 nghìn USD.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tổng số xe xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu là 222 xe, trong đó có 56 xe xuất, 166 xe nhập. Hiện đang tồn 110 xe, trong đó chưa tính hàng đông lạnh.