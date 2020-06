Xỉ than bất ngờ 'cháy hàng' trên sàn thương mại điện tử

Trên Shopee, không khó để bắt gặp những bài rao bán xỉ than tổ ong với giá từ 15.000 đồng/kg (chưa xử lý) và 30.000 đồng/kg (đã xử lý). Ngoài bán theo kg, than tổ ong đã qua sử dụng còn được bán theo viên với giá từ 2.000 - 5.000 đồng/viên.

Than tổ ong đã qua sử dụng đắt khách trên sàn thương mại điện tử. (Ảnh chụp màn hình)

Chị Phượng (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, xỉ than tổ ong được dùng để trộn chung với đất trồng tạo độ tơi xốp, thoát nước tốt hoặc dùng trong chơi cá cảnh. Lý do là loại than này có thể lọc nước, tăng hệ vi sinh miễn dịch cho cá, làm chỗ trú cho cá con.

Anh Phong (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết xỉ than tổ ong khá phổ biến các tỉnh lẻ. Song ở các thành phố lớn, việc kiếm được than tổ ong không hề đơn giản. Tôi cần dùng than tổ ong để làm cho nước nuôi cá trong hơn nhưng đặt mấy lần tên shopee mới được vì thường xuyên trong tình trạng hết hàng.

Xỉ than tổ ong vốn là đồ bỏ đi nay trở thành mặt hàng hút khách. (Ảnh minh họa)

Theo anh Phong, xỉ than tổ ong có thể xin được nhưng mang than về còn phải lọc ra mới sử dụng được. Nếu xin được thì công xử lý cũng mất rất nhiều thời gian. Do đó, với mức giá 30.000 đồng/kg xỉ than tổ ong đã qua xử lý, tính ra mua vẫn tiện hơn nhiều. Đó cũng chính là lý do than tổ ong đã qua sử dụng rất hút khách.

Lá dâu khô rao bán trên sàn thương mại điện tử. (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài than tổ ong, nhiều người chơi cá cảnh còn mua cả lá dâu khô để luộc cho cá, tép ăn bổ sung chất xơ. Trên các trang thương mại điện tử, lá dâu khô được bán nhiều, một túi 500g có giá 50.000 đồng.