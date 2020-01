VPBank tặng hàng nghìn quà cho khách gửi tiết kiệm dịp đầu năm

Cụ thể, khách hàng lần đầu tiên gửi tiết kiệm tại VPBank sẽ được tặng ngay bình nước thể thao hoặc bộ thủy tinh Lock and Lock cao cấp. Điều kiện áp dụng: Số tiền gửi từ 50 triệu đồng, kỳ hạn trên 6 tháng và đồng thời mở thẻ ghi nợ quốc tế VPBank.

Bên cạnh đó, nhằm khuyến khích chi tiêu qua thẻ ghi nợ quốc tế trong thời gian diễn ra chương trình này, VPBank sẽ dành tặng cho 70 chủ thẻ mới có chi tiêu nhiều nhất 70 cuốn sổ tiết kiệm có giá trị tương ứng 1 triệu đồng hoặc 10 triệu đồng.

Đại diện VPBank cho biết, thẻ ghi nợ quốc tế VPBank Cashback Mastercard (Cashback Debit) là sản phẩm có tính năng hoàn tiền cho mọi giao dịch chi tiêu. Sản phẩm phù hợp với nhóm khách hàng muốn chi tiêu bằng chính số tiền của mình và nhận lại tiền thưởng trên mỗi chi tiêu tối đa đến 700.000 VNĐ/tháng.

“Ngoài ra, chủ thẻ ghi nợ quốc tế VPBank có thể rút tiền mặt tại ATM, rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài cũng như nhận nhiều ưu đãi phí dành cho thẻ chính”, vị đại diện này cho biết.

Kết thúc năm 2019, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của VPBank đạt mức cao nhất trong lịch sử với 10.334 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch và tăng 12,3% so với năm 2018. Tổng thu nhập hoạt động hợp nhất của ngân hàng đạt 36.356 tỷ đồng, tăng 20,3% so với thời điểm một năm trước đó. Tăng trưởng huy động đạt mức 23,7% so với năm 2018, giúp ngân hàng đảm bảo an toàn vốn và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: 1900 545 415 hoặc (024) 3928 8880 hoặc truy cập Website: http://www.vpbank.com.vn.