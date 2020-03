Vô vàn tiện ích khi giao dịch online

Thời đại công nghệ số 4.0, hàng loạt các sản phẩm công nghệ tiện ích được ra đời, hỗ trợ người dùng một cách tối đa, đem lại những trải nghiệm khác biệt. Đặc biệt trong thời điểm nhạy cảm, khả năng lây nhiễm của dịch cúm Covid-19 tăng cao khó kiểm soát, mà nhu cầu trong giao dịch ngân hàng vẫn tăng cao thì việc tìm ra cho mình một giải pháp giao dịch phù hợp luôn là điều cần thiết. Hàng loạt ngân hàng đầu tư nâng cấp hệ thống ngân hàng số nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời điểm hiện nay.

Với các giao dịch không dùng tiền mặt, ứng dụng Savy, ebankX của TPBank đang rất được quan tâm. Savy là ứng dụng tiết kiệm siêu tốc chỉ với 5 phút; chấp nhận các gói tiết kiệm chỉ từ 30 nghìn đồng. Bên cạnh đó, Savy còn được miễn phí chuyển tiền, gửi tiền từ mọi ngân hàng. Điều đặc biệt, so với việc gửi tiền tại quầy, lãi suất gửi tiết kiệm trên Savy còn cao hơn quầy là 0,35%. Các kênh khác online khác như eBankX, LiveBank, lãi suất của TPBank cũng luôn cao hơn so với giao dịch tại quầy.

Một sản phẩm nổi bật khác của TPBank với tên gọi “Gửi 6 tháng lãi 12” dành cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng. Nếu khách hàng tiếp tục duy trì số tiền gốc ban đầu, lãi suất khách hàng được nhận trong 6 tháng tiếp theo sẽ là 7,9%.

Thêm ưu đãi cho khách hàng sử dụng sản phẩm này trên kênh LiveBank, TPBank sẽ tặng thêm 0,35% so với lãi suất khách hàng được nhận tại quầy. Sản phẩm này vừa được tổ chức uy tín thế giới The Asian Banker trao giải Best Savings Account Product – Sản phẩm tiền gửi tiết kiệm tốt nhất trong Vietnam Awards 2020.

Còn đối với các giao dịch tiền mặt, TPBank LiveBank hoàn toàn có thể đáp ứng được mọi nhu cầu như một ngân hàng truyền thống. Giao dịch tại TPBank LiveBank, khách hàng không cần phải tiếp xúc trực tiếp với ai và có thể giao dịch vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

Hệ thống LiveBank với không gian rộng rãi tiện nghi luôn được lau dọn vệ sinh, khử trùng thường xuyên trên các bề mặt khách hàng hay tiếp xúc như cửa phòng máy, bề mặt máy VTM, tay nắm cửa... Toàn bộ tư vấn viên và bảo vệ được trang bị khẩu trang y tế, cùng với dung dịch rửa tay luôn sẵn sàng tại phòng máy, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm khi giao dịch tại LiveBank.

Tốc độ phát triển mạng lưới LiveBank của TPBank tăng nhanh gấp 4 lần so với tốc độ phát triển của một chi nhánh truyền thống, chỉ trong vòng 3 năm, TPBank đã phát triển được trên 200 ngân hàng tự động LiveBank, dự kiến đạt mốc 300 máy vào cuối năm 2020. Với mật độ bao phủ gia tăng nhanh chóng, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ của TPBank bất kể mọi lúc tại nhiều tỉnh, thành cả nước.

Ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank chia sẻ: “Ứng dụng công nghệ số vào trong các giao dịch ngân hàng và làm hài lòng khách hàng là mong muốn của TPBank. Chúng tôi hoàn toàn tự tin rằng chúng tôi có thể phục vụ tốt mọi nhu cầu của khách hàng, ngay cả trong mùa cúm đang lên tới đỉnh điểm như hiện nay”.