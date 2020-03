Vietcombank triển khai chương trình miễn phí phát hành thẻ ghi nợ năm 2020

(VTC News) - Trong quý 1/2020, ngoài gạo và hạt điều, nhiều mặt hàng nông sản chính đều giảm giá trị xuất khẩu so với cùng kỳ năm 2019.

(VTC News) - Dù chưa được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Big C GO Quảng Ngãi vẫn tự ý mở cửa đón tiếp khách giữa mùa dịch Covid-19.