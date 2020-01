Vì sao CPI tháng 1/2020 tăng cao nhất trong 7 năm gần đây?

Ngày 29/1, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2020 tăng 1,23% so với tháng 12/2019 và tăng 6,43% so với tháng 1/2019, mức tăng cao nhất của chỉ số giá tháng 1 trong 7 năm gần đây.

So với tháng 12/2019, 10/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao nhất - 2,29%, chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh vào dịp Tết Nguyên đán (lương thực tăng 0,79%; thực phẩm tăng 2,6% làm CPI chung tăng 0,59%; ăn uống ngoài gia đình tăng 2,26% làm CPI chung tăng 0,2%).

CPI tháng 1/2020 tăng cao nhất trong 7 năm gần đây.

Nhóm hàng nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 1,47%. Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,92%; giao thông tăng 0,69%. Đồ uống và thuốc lá tăng 0,65%; may mặc, mũ nón và giầy dép tăng 0,33%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,27%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,25%... Riêng các mặt hàng bưu chính viễn thông giảm 0,03%.

Tổng cục Thống kê cho hay, giá lương thực, thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và giá dịch vụ giao thông công cộng tăng trong dịp Tết Nguyên đán là nguyên nhân chủ yếu làm cho chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2020 cao. Trong đó, nhóm thực phẩm tăng cao nhất, ở mức 2,6%.

Bên cạnh đó, giá thực phẩm tăng làm cho nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 2,26% so với tháng trước. Nhu cầu đi lại và bảo dưỡng phương tiện cuối năm tăng nên giá dịch vụ giao thông công cộng và bảo dưỡng phương tiện lần lượt tăng 1,78% và 0,42%.

Vào tháng cuối năm, nhu cầu sửa chữa nhà cửa cũng tăng khiến giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,64%; giá dịch vụ sửa chữa nhà ở tăng 0,71%.

Giá xăng, dầu được điều chỉnh tăng ngày 31/12/2019 và giảm vào ngày 16/1/2020. Bình quân tháng 1/2020 giá xăng dầu tăng 1,29% so với tháng trước.

Giá gas thế giới tháng 1/2020 từ 447,5 USD/tấn lên 577,5 USD/tấn, tăng 130 USD/tấn. Giá gas trong nước tăng 48.000 đồng/bình 12kg, cao hơn 14,08% so với tháng 12/2019.

Tổng cục Thống kê cũng nêu các yếu tố kiềm chế CPI tháng 1/2020 như: Thời tiết ở các tỉnh phía Bắc chuyển lạnh nên nhu cầu tiêu dùng điện giảm, khiến giá điện sinh hoạt giảm 0,38%.

Một số mặt hàng điện tử giảm giá do các doanh nghiệp kích thích tiêu dùng nhằm thu hồi vốn trong những ngày giáp Tết như: Giá ti vi giảm 0,28%; đầu DVD giảm 0,37%; máy giặt giảm 0,29%; điện thoại di động giảm 0,17%.

Một số loại rau tươi đang vào vụ thu hoạch rộ, nguồn cung dồi dào nên giá giảm như: Bắp cải giảm 7,32%, su hào giảm 7,53%; cà chua giảm 8,54%, khoai tây giảm 4,01%, đỗ quả giảm 5,11%...

Cũng theo Tổng cục Thống kê, lạm phát cơ bản tháng 1/2020 tăng 0,76% so với tháng 12/2019 và tăng 3,25% so với cùng kỳ năm trước. Giá vàng trong nước tăng theo giá vàng thế giới do ảnh hưởng của cuộc đàm phán Mỹ - Triều Tiên về hạt nhân, việc Anh rời khối Liên minh châu Âu vào tháng tới, do căng thẳng giữa Mỹ và Iran... Bình quân giá vàng thế giới đến ngày 22/1/2020 tăng 5,1% so với tháng 12/2019.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 1/2020 tăng 4,37% so với tháng trước và tăng 18,64% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong khi đó, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 1/2020 tăng 0,02% so với tháng 12/2019 và giảm 0,35% so với cùng kỳ năm 2019.