Vì sao các khoản vay tiêu dùng lại có mức lãi suất cao hơn ngân hàng?

Vì sao lãi suất vay tiêu dùng cao hơn vay ngân hàng thương mại?

Để trả lời cho câu hỏi này rõ ràng chúng ta cần phải quay ngược trở lại bản chất của hình thức này. Cho vay tiêu dùng là hình thức cho vay tín chấp dựa trên uy tín cá nhân mà không có bất kỳ một sự thế chấp về mặt tài sản nào. C

hính vì vậy, cho vay tiêu dùng tín chấp sẽ luôn chứa đựng rủi ro cao, cho nên phần bù rủi ro trong yếu tố cấu thành lãi suất từ đó phải cao hơn so với các khoản cho vay thế chấp do các ngân hàng thương mại đang áp dụng. Dưới đây là bản so sánh những tiêu chí cơ bản khác nhau giữa hai dịch vụ cho vay:

TIÊU CHÍ CÔNG TY TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Tiêu chuẩn Người có thu nhập thấp dưới 3 triệu đồng, không cần thế chấp tài sản. Người có thu nhập thường niên từ khá trở lên, có điểm tín dụng cao, có lịch sử tín dụng tốt, có tài sản đảm bảo. Thủ tục Thủ tục nhanh chóng, đơn giản, chỉ cần chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu là có thể giải ngân trong thời gian ngắn. Thủ tục phức tạp và đòi hỏi nhiều giấy tờ hơn như phải chứng minh được khả năng trả nợ. Thời gian giải ngân lâu. Hạn mức Đáp ứng các khoản vay đa dạng từ nhỏ đến 70 triệu Hạn mức cho vay tối thiểu từ 10 triệu đến 500 triệu đồng Mục đích Phục vụ cho các nhu cầu tiêu dùng cá nhân và gia đình như thiết bị gia dụng, vật dụng cá nhân, xe máy, thiết bị điện tử,… đa dạng linh hoạt các loại hình dịch vụ. Đáp ứng các khoản vay lớn như kinh doanh, mua nhà, mua xe ô tô… nên đối tượng thường khá hẹp.

Do đó, khi tiếp cận các khoản vay, người tiêu dùng cần phải phân định rõ các phương thức khác nhau, để tránh những so sánh không tương xứng. Rõ ràng sản phẩm và đối tượng khách hàng hướng đến của hai hình thức cho vay khác nhau hoàn toàn.

Hơn thế nữa, một phần rất lớn tác động đến lãi suất của các công ty tài chính đó là các công ty tài chính không được phép huy động vốn từ khách hàng cá nhân nên nguồn vốn cho vay tiêu dùng của công ty tài chính thường có chi phí huy động cao hơn so với của ngân hàng thương mại.

Bên cạnh đó, với lợi thế về thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng, điều kiện vay vốn lại dễ hơn các ngân hàng thương mại nên các khoản vay của công ty tài chính dễ tiếp cận được đa số người dân có nhu cầu vay vốn nhanh, tránh khỏi tình trạng bị lợi dụng bởi “tín dụng đen”.

Điều này đặt ra một áp lực rất lớn đến chi phí hoạt động của các công ty tài chính. Vì với khoản vay nhỏ, kỳ hạn ngắn (khoảng 6 - 18 tháng) nên chi phí thẩm định, làm hồ sơ thủ tục cũng như một khoản vay thông thường; bên cạnh đó chi phí thu hồi nợ, quản lý, phí phục vụ đều cao hơn bình thường… Đây là yếu tố tác động không nhỏ đến lãi suất các khoản vay.

Nên vay các công ty tài chính hay từ các ngân hàng thương mại?

Câu trả lời nằm ở nhu cầu, mục đích và khả năng tiếp cận các khoản vay của mỗi cá nhân. Thông thường, vì những hạn chế về kiến thức vay tiêu dùng không được quan tâm một cách đúng đắn nên người dân thường có tâm lý hoang mang, lo lắng dẫn đến khiếu nại, tranh chấp không đáng có với các tổ chức cho vay tiêu dùng.

Đồng thời, việc tìm hiểu kỹ thông tin các tổ chức tài chính trước khi quyết định khoản vay là vô cùng cần thiết. Trước mỗi quyết định vay, người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ các vấn đề như loại hình cho vay tiêu dùng, thông tin mức lãi suất của tổ chức cho vay, đọc kỹ các điều khoản hợp đồng trước khi đặt bút ký và tìm hiểu kỹ thông tin về tổ chức cho vay cũng như pháp nhân của tổ chức.