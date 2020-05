Tiêu thụ điện tăng cao cùng nắng nóng

Thế nhưng, với hiệu ứng nhà kính và các khối bê tông, tòa nhà cao tầng đã khiến mức nhiệt trong ngày tại Hà Nội vượt ngưỡng 40 độ C, thậm chí nhiệt độ đo được tại mặt đường ngày 21/5 còn lên đến hơn 55 độ C. Thời tiết nắng nóng khắc nghiệt cũng làm nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến.

Theo thống kê của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), lượng điện tiêu thụ ngày 17/5 là 54,4 triệu kWh, nhưng đến ngày 21/5 tăng mạnh cùng nắng nóng lên mức 85 triệu kWh, tăng 41% so với sản lượng điện bình quân tháng 4 và cao nhất từ đầu năm 2020 đến nay.

Biểu đồ sản lượng tiêu thụ điện tại Hà Nội trong các ngày từ 17-21/5/2020

Thời tiết nắng nóng khắc nghiệt cũng làm nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa nhiệt độ tăng rất cao. Theo tính toán cụ thể của chuyên gia kỹ thuật điện, trong những lúc thời tiết nắng nóng kéo dài, điện năng tiêu thụ của riêng điều hoà nhiệt độ trong gia đình có thể chiếm tới 60-65% tổng số lượng điện năng tiêu thụ.

Để giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ lưới điện đồng thời cũng hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến do mức sử dụng điện quá cao so với bình thường, EVNHANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng các loại điều hòa tiết kiệm năng lượng có dán nhãn năng lượng 5 sao của Bộ công thương, kết hợp thêm quạt và để nhiệt độ từ 26 độ C trở lên. Nhiệt độ điều hòa cũng nên chênh lệch với nhiệt độ ngoài trời từ 10 đến 12 độ C là hợp lý về tiêu thụ điện. Việc để nhiệt độ thấp không khiến điều hòa làm lạnh nhanh hơn mà còn gây tốn nhiều điện năng.

Ngoài việc sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ, EVNHANOI khuyến cáo người dân không nên sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn (như bếp điện, máy giặt, bình nóng lạnh…) trong giờ cao điểm (bao gồm khung giờ từ 11h00 đến 14h00 và từ 18h00 đến 23h00 hàng ngày).