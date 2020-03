Thủ tướng yêu cầu không triển khai các gói bảo hiểm về Covid-19

Chính sách bảo hiểm của một doanh nghiệp.

Đây là quyết định được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 30/3, trên cơ sở đề xuất của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, Thủ tướng nhất trí với đề xuất của Ban Chỉ đạo là yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu hoặc không triển khai gói bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm đối với bệnh Covid-19

Thời gian gần đây, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều ngân hàng, công ty bảo hiểm cho ra mắt gói bảo hiểm liên quan đến dịch Covid-19 với phí dịch vụ thấp chỉ từ 100.000 - 300.000 đồng/khách hàng tương ứng thời hạn bảo hiểm 3 tháng, 6 tháng, hoặc 1 năm.

Quyền lợi đi kèm các gói bảo hiểm lên đến 100 triệu đồng với trường hợp người mua bị tử vong (do bệnh Covid-19). Trường hợp người được bảo hiểm phải điều trị nội trú tại bệnh viện do không may nhiễm Covid-19, thì sẽ được trả chi phí y tế thực tế hoặc sẽ chi trả 1 lần là 20 triệu đồng trong trường hợp không thể cung cấp các chứng từ y tế liên quan đến việc điều trị.

Thậm chí có gói bảo hiểm còn hỗ trợ cho khách hàng 5 triệu đồng/người trong trường hợp bị cách ly y tế tập trung.

Ngoài ngân hàng và công ty bảo hiểm thì nhiều doanh nghiệp khác cũng coi gói bảo hiểm Covid-19 như một món quà khuyến mãi dành cho khách hàng thời điểm này nhằm kích cầu.