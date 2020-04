Tháng 4, Việt Nam gần như không có khách du lịch quốc tế

Trong tháng 4, lượng khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt 26.200 lượt người, giảm hơn 94% so với tháng trước và giảm 98% so với cùng kỳ năm 2019 do chính sách tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

Nhiều khách sạn ở Hà Nội vẫn chưa hoạt động trở lại do vắng khách du lịch quốc tế.

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, lượng khách quốc tế chủ yếu là các chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam làm việc.

So với cùng kỳ năm trước, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4 giảm trên 98%, trong đó khách đến bằng đường hàng không giảm 99,4%; bằng đường bộ giảm 92,6% và bằng đường biển gần như bằng 0.

Với các thị trường, khách đến từ châu Á giảm 97,8%; từ châu Âu giảm 99,5%; từ châu Úc và châu Mỹ cùng giảm 99,8%; từ châu Phi giảm 97,9%.

Tính chung 4 tháng đầu năm, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 3,713 triệu người, giảm 37,8% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện nay, khảo sát tại nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch cho thấy, nhu cầu đi du lịch nội địa vẫn còn rất ít do tâm lý lo ngại dịch COVID-19. Một số doanh nghiệp lữ hành cho đến nay vẫn đóng cửa hoạt động 100%.

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, một số địa phương hiện nay vẫn rất "rắn" trong việc đóng cửa các địa điểm, khu vui chơi và dịch vụ du lịch. Tình hình này kéo dài qua 30/4-1/5 cho đến khi có thông báo trở lại.

Thống kê cho thấy, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 4 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2019 giảm mạnh. Ước tính, con số này chỉ đạt 143 nghìn tỷ đồng, giảm 23,6% so với cùng kỳ năm trước. Mức giảm ở hầu hết các địa phương, như Khánh Hòa giảm 52%, TP.HCM giảm 45%, Hà Nội giảm 43%, Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 42,4%, Đà Nẵng giảm 41,4%, Thanh Hóa giảm 39,7%...

Theo Tổng cục Du lịch, doanh thu của du lịch lữ hành 4 tháng đầu năm ước tính đạt 7,9 nghìn tỷ đồng và cũng giảm 45% so với cùng kỳ năm trước.