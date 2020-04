Tăng cường bảo mật thẻ cùng Agribank 3D-Secure

3D Secure là gì?

3D-Secure là một lớp bảo vệ tăng cường cho các chủ thẻ của Agribank khi giao dịch trực tuyến. Với phương thức này, khi thực hiện các giao dịch trên các website thương mại điện tử, bên cạnh các bước xác thực thông thường, Agribank sẽ gửi thêm mật khẩu giao dịch một lần (OTP) qua tin nhắn hoặc Email để khách hàng nhập và hoàn hành giao dịch. 3D-Secure đảm bảo rằng chỉ có khách hàng, với tư cách là chủ thẻ mới có mật khẩu để hoàn thành giao dịch đó.

Dịch vụ 3D-Secure của Agribank bao gồm Verified by Visa và MasterCard SecureCode là giải pháp bảo mật mang tính toàn cầu nhằm tăng cường an ninh, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin chủ thẻ khi thực hiện các giao dịch thanh toán hàng hóa/dịch vụ qua Internet.

Đối tượng áp dụng?

Khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế do Agribank phát hành mang các thương hiệu Visa, Mastercard còn hiệu lực.

Khách hàng tổ chức là chủ thẻ tín dụng công ty do Agribank phát hành mang thương hiệu Mastercard còn hiệu lực.

Đăng ký 3D-Secure như thế nào?

Để được bảo vệ bởi Agribank 3D-Secure, khách hàng cần đăng ký số điện thoại/Email để nhận mật khẩu giao dịch một lần (OTP) với ngân hàng. Cách thức đăng ký cụ thể như sau:

- Với phương thức nhận OTP qua SMS: Agribank mặc định đăng ký 3D-Secure cho các chủ thẻ đã sử dụng phương thức nhận OTP qua SMS trên các kênh giao dịch khác (như Agribank E-Mobile Banking). Trường hợp khách hàng chưa đăng ký, vui lòng đến điểm giao dịch Agribank gần nhất để được hướng dẫn.

- Phương thức nhận OTP qua Email: Khách hàng có thể đăng ký thêm phương thức nhận OTP qua Email trong trường hợp không thể nhận OTP qua SMS.

Lưu ý: Phương thức nhận OTP qua SMS là phương thức bắt buộc, phương thức nhận OTP qua Email chỉ là phương thức lựa chọn thêm trong trường hợp chủ thẻ không thể nhận OTP qua SMS.

Làm thế nào để sử dụng 3D-Secure khi thanh toán trực tuyến?

Bước 1: Chọn hàng hóa dịch vụ từ website trực tuyến có biểu tượng 3D-Secure.

Bước 2: Nhập các thông tin thanh toán theo yêu cầu của Website.

Bước 3: Lựa chọn hình thức nhận mật khẩu xác thực giao dịch qua SMS/Email.

Bước 4: Nhập mật khẩu xác thực giao dịch được cung cấp bởi Agribank qua SMS/ Email.

Bước 5: Giao dịch thành công.

Lưu ý: Thời hạn hiệu lực của OTP là 60 giây. Sử dụng dịch vụ Email Agribank với địa chỉ agribankcard@agribank.com.vn và đầu số tin nhắn 8149 để gửi OTP cho khách hàng qua Email/điện thoại di động.

Như vậy, với dịch vụ 3D - Secure chủ thẻ Agribank có thể thỏa thích mua hàng trực tuyến và hoàn toàn yên tâm thông tin thẻ được đảm bảo an toàn, bảo mật. Đặc biệt, chủ thẻ quốc tế của Agribank không phải thanh toán bất kỳ một khoản phí nào liên quan đến việc đăng ký và sử dụng dịch vụ 3D - Secure.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại Trung tâm chăm sóc và hỗ trợ khách hàng Agribank: 1900558818, hoặc bất kỳ điểm giao dịch của Agribank.