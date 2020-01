Phạt doanh nghiệp, hủy toàn bộ sản phẩm gốm sứ in tên Chủ tịch nước, Thủ tướng

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, khi kiểm tra hộ kinh doanh đồ sành sứ Trần Thị Kim Hoa (xóm 4, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội), lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội phát hiện cơ sở đang bày bán 35 bộ ấm chén uống trà trên nhãn ghi: Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ tặng. Theo ước tính, lô hàng trị giá khoảng hơn 11 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ doanh nghiệp chưa xuất trình được các loại giấy tờ hợp pháp chứng minh cơ sở đủ điều kiện kinh doanh theo quy định. Với hành vi kinh doanh hàng hóa không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Kinh doanh hàng hóa có nhãn ghi chữ viết, biểu tượng không đúng sự thật, Cục QLTT Hà Nội ra Quyết định xử phạt cơ sở kinh doanh của bà Trần Thị Kim Hoa 6 triệu đồng.

Đồng thời, buộc hộ kinh doanh phải tự huỷ bỏ thông tin sai phạm trên sản phẩm và gỡ bỏ thông tin quảng cáo trên mạng xã hội.

Sản phẩm bộ ấm chén in tên Thủ tướng buộc phải tiêu hủy.

Cơ sở kinh doanh này trước đó giao bán bộ ấm chén in tên Thủ tướng trên mạng xã hội. Sản phẩm được hộ kinh doanh giao bán theo bộ gồm 1 hộp lụa, 1 túi xách, 6 chén, 7 đĩa và một ấm. Sản phẩm được vẽ vàng 24k và chuẩn gốm bát tràng. Nhân viên tư vấn cho biết một bộ ấm chén cao cấp có giá 1.200.000 đồng/bộ đang thanh lý còn 690.000 đồng/bộ và được miễn phí ship.

Cùng với đó, tại website: Gomsuhoanmy.com của xưởng sản xuất Gốm sứ Hoàn Mỹ - Gốm sứ Bát Tràng (có địa chỉ tại số 51 Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nộ) quảng cáo bộ ấm chén Văn phòng Chính phủ có giá 320.000 đồng, sản phẩm được in logo vàng kim và là bộ ấm trà chất liệu cao cấp nhất được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam.

Nếu khách hàng có nhu cầu in tên, logo của công ty, để làm quà tặng dịp Tết cho công nhân viên, khách hàng và đối tác cộng thêm 20.000 đồng vào giá thành sản phẩm. Giá trên chưa bao gồm hộp xi đỏ in nhũ vàng. Khi mua bộ ấm chén Văn phòng chính phủ này làm quà tặng, người tiêu dùng phải mua thêm hộp xi đỏ in nhũ lót lụa 25.000 đồng.

Mặc dù việc sử dụng hình ảnh Quốc huy hay logo của các cơ quan Nhà nước trong các sản phẩm quà tặng chưa được pháp luật hiện hành quy định cụ thể, tuy nhiên nhiều ý kiến của các chuyên gia cho rằng người tiêu dùng cần tỉnh táo tìm hiểu kỹ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa. Bên cạnh đó, văn hóa tiêu dùng cũng là yếu tố cần được lưu tâm. Đặc biệt, hình ảnh Quốc huy, logo, tên gọi của các cơ quan nhà nước là biểu tượng mang tính chất trang trọng, vì vậy nhà làm luật cần thiết phải xây dựng quy định pháp luật cụ thể để quản lý việc sử dụng những hình ảnh, biểu tượng này vào mục đích thương mại.