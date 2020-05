Nam hành khách mắng xối xả tiếp viên hàng không: Đề xuất cấm bay hai người

Trả lời VTC News chiều 23/5, ông Trần Hoài Phương – Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc - cho biết cơ quan này vừa có báo cáo gửi Cục Hàng không Việt Nam liên quan đến việc hành khách Nguyễn Văn Hải mắng xối xả các thành viên tổ bay trên chuyến VN291 HAN-SGN từ Hà Nội đi TP.HCM ngày 21/5 gây xôn xao dư luận.

“Chúng tôi đã báo cáo Cục Hàng không Việt Nam vụ việc và đề xuất biện pháp phạt bổ sung là xem xét cấm bay đối với hành khách này do có hành vi xúc phạm, lăng mạ thành viên tổ bay và không hợp tác khi bị xử lý”, ông Phương nói.

Đề xuất cấm bay nam hành khách lăng mạ tiếp viên hàng không.

Bên cạnh đó, Cảng vụ Hàng không miền Bắc cũng đề xuất cấm bay đối với hành khách Trần Trung Thành do có hành vi kích động và lời nói không phù hợp. “Chúng tôi đã xem rất kỹ video ghi lại sự việc và nhận thấy đối tượng Thành có biểu hiện kích động, gây rối, lôi kéo người khác gây rối làm mất an ninh, trật tự trên tàu bay… chứ không phải xuống can như khai nhận”, lãnh đạo Cảng vụ cho hay.

Liên quan đến việc hành khách Nguyễn Văn Hải không chịu ký vào biên bản xử phạt, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết lỗi hành vi đã rõ ràng nên việc người vi phạm không hợp tác, không ký biên bản vẫn bị xử lý bình thường theo quy định.

“Theo Luật xử lý vi phạm hành chính, không cần người vi phạm phải ký vào biên bản nếu họ cố tình không hợp tác. Khi có đủ chứng cứ và người làm chứng, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm của các đối tượng để ra quyết định xử phạt”, ông Phương nói.

Trên chuyến bay VN291 HAN-SGN từ Hà Nội đi TP.HCM ngày 21/5, trong quá trình xếp chỗ ngồi, nam hành khách tên Nguyễn Văn Hải (SN 1973) tranh cãi với các khách ngồi ghế gần đó, do khúc mắc về chỗ để hành lý xách tay và chỗ ngồi.

Khi tiếp viên đến để giải quyết thì hành khách Nguyễn Văn Hải không hợp tác. Anh này thậm chí còn có hành vi lăng mạ tiếp viên và những hành khách xung quanh, uy hiếp an ninh an toàn chuyến bay.

Đáng nói, trong quá trình xử lý vụ việc, hành khách Trần Trung Thành sinh năm 1971 có biểu hiện bất thường, rời khỏi chỗ ngồi đi xuống khu vực khách Hải.

Tiếp viên trưởng nhận định hai khách có thể gây uy hiếp an toàn của các hành khách, tiếp viên và chuyến bay nên đã báo cáo cơ trưởng mời hai khách ra khỏi máy bay để đảm bảo an toàn chuyến bay.

Tại cảng vụ hàng không, hành khách Trần Trung Thành khẳng định khách Nguyễn Văn Hải không quen biết với mình và mình không tham dự vào cuộc tranh cãi trên mà chỉ xuống để can ngăn.

Nhà chức trách quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Văn Hải nhưng người này không đồng ý ký biên bản xử phạt. Phi hành đoàn tiếp tục làm thủ tục và thực hiện khởi hành chuyến bay đi TP.HCM nhưng bị chậm 1 tiếng đồng hồ.