Lùm xùm Leflair: Cục CSĐT, Cục Lãnh sự, toà án đồng loạt tiếp nhận đơn tố cáo

Liên quan đến lùm xùm của Công ty Cổ phần Leflair (Leflair) sau đóng cửa khiến gần 500 nhà cung cấp có nguy cơ mất trắng hơn 50 tỷ đồng tiền công nợ.

Mới đây, Cục CSĐT tội phạm, Cục Lãnh sự, Toà án Nhân dân TP.HCM và Công an TP.HCM đồng loạt có thông báo gửi đến các nhà cung cấp xác nhận đã tiếp nhận đơn thư tố cáo của họ cho rằng Leflair có hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, theo phiếu chuyển số 213/PC-C03-P1 ngày 1/4/2020 của Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) chuyển đến PC03 Công an TP.HCM cho biết, đơn vị nhận được đơn thư của nhiều công ty phản ánh Công ty Leflair lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Loic Erwan Kevin Gautier và Pierre Antoine Brun, 2 nhà sáng lập tai tiếng của Leflair.

"Nội dung đơn phản ánh Công ty Leflair lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức rao bán sản phẩm của nhiều công ty lên sàn thương mại điện tử www.leflair.vn và thu tiền của khách hàng nhưng không thanh toán công nợ.

Hiện tại Công ty Leflair tuyên bố không có khả năng thanh toán công nợ và sẽ làm thủ tục phá sản. Căn cứ quy định của pháp luật, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu chuyển đơn đến PC03 Công an TP.HCM xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật", phiếu chuyển của Cục CSĐT tội phạm ghi rõ.

Theo Cục CSĐT tội phạm, PC03 Công an TP.HCM có nhiệm vụ thông báo kết quả cho Cục CSĐT tội phạm và người gửi đơn biết.

Phiếu chuyển tiếp nhận đơn thư tố cáo của nhiều công ty là những nhà cung cấp cho Leflair.

Công văn số 1488/LS-QHLS ngày 9/4/2020 của Cục Lãnh sự (Bộ ngoại giao) gửi đến Văn phòng CSĐT (Bộ Công an) cho biết đã nhận được đơn thư của 17 công ty tố giác Leflair do ông Loic Gautier (hộ chiếu Pháp), là người đại diện theo pháp luật về việc có hành vi "Lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

"Cục Lãnh sự xin chuyển đến Quý cơ quan các đơn thư trên và hồ sơ tài liệu liên quan để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền", công văn của Cục Lãnh sự ghi.

Toà án Nhân dân TP.HCM cũng có phiếu chuyển số 170/TATP-VP chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về việc nhận được đơn tố cáo của các công ty tố Công ty Leflair có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

"Sau khi xem xét đơn, Toà án Nhân dân TP.HCM chuyển đơn của công ty đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xem xét, giải quyết theo thẩm quyền", phiếu chuyển ngày 31/3/2020 của Toà án Nhân dân TP.HCM ghi.

Tương tự, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng có phiếu chuyển số 972/PC-PC01(Đ1) ngày 8/4/2020 chuyển đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM, cho biết nhận được công văn của Sở Nội vụ TP.HCM, về việc chuyển 27 đơn tố cáo của các công ty, chi nhánh công ty, hộ kinh doanh, cá nhân, tố cáo Công ty Leflair có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, không thanh toán tiền cho nhiều khách hàng.

"Xét thấy hiện nay Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đang thụ lý giải quyết các đơn tố cáo liên quan đến Công ty Leflair. Căn cứ Điều 36, 145, 146 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Do đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chuyển các đơn trên cùng các tài liệu kèm theo đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM để xem xét, giải quyết cho đương sự và thông báo kết quả cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để theo dõi", nội dung phiếu chuyển Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ghi.

Trước đó, đầu tháng 2/2020, website chuyên bán hàng hiệu Leflair đột ngột thông báo đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Đơn vị này giải thích tạm ngừng kinh doanh do gặp nhiều khó khăn trong việc tìm nguồn vốn.

"Do đó, áp lực về nguồn vốn đối với Leflair ngày càng lớn theo sự phát triển của chúng tôi, cùng với áp lực mục tiêu tạo lợi nhuận", thông báo của Leflair viết.

Ngày 10/3, hàng trăm nhà cung cấp có mặt tại văn phòng của Leflair (tầng 16, tháp A2, tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, quận 10, TP.HCM) để làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp này về vấn đề công nợ.

Tại đây, ông Loic Erwan Kevin Gautier - Tổng Giám đốc Leflair thừa nhận, tới thời điểm hiện tại không còn nhà đầu tư nào hứng thú với Leflair, khi các nhà đầu tư cũ đã thua lỗ 12 triệu USD. Đồng thời, ông Loic cũng xác nhận đã ngừng tất cả hoạt động kinh doanh ở các thị trường khác.

Sau khi có cuộc đối thoại với lãnh đạo Leflair, hầu hết các nhà cung cấp tỏ thái độ bức xúc và cho rằng cần có sự can thiệp cấp bách của cơ quan chức năng.

Theo đại diện của gần 500 nhà cung cấp, số công nợ mà Leflair đang giữ của họ lên tới 50 tỷ đồng. Trong khi đó, vẫn còn khoảng 30 nhà cung cấp chưa được đơn vị này xác nhận công nợ.

Hiện trong số công nợ Leflair đang thiếu của các nhà cung cấp, trường hợp thấp nhất là 20 triệu đồng, cao nhất lên tới 1 tỷ đồng.

Trước tình hình này, các nhà cung cấp thống nhất phương án làm đơn tố cáo Leflair ra tòa, đồng thời gửi đơn thư đến các đơn vị liên quan.