Loạn giá thịt lợn nhập khẩu trên 'chợ' mạng

Mỗi nơi mỗi giá

Sau khi nghe thông tin có một lượng lớn thịt lợn được nhập khẩu từ Nga về Việt Nam thời gian gần đây, chị Thuỳ Linh tại Thanh Xuân, Hà Nội tính mua thử xem có khác biệt nhiều so với thịt lợn tươi sống đang được bày bán ở chợ hay không. Tuy nhiên, khi tìm hiểu trên "chợ" mạng, chị Linh khá bất ngờ bởi thông tin và giá cả của mặt hàng này mỗi nơi một kiểu.

"Tôi thấy dân tình kháo nhau loại thịt lợn nhập khẩu từ Nga về có mùi vị ngon hơn thịt lợn trong nước, tính mua thử nhưng thông tin loạn quá. Nơi thì bán 100.000 đồng/kg, nơi thì 120.000 đồng/kg, có nơi bán ngang ngửa thịt lợn tươi sống ngoài chợ".

Theo đó, mặt hàng thịt lợn đông lạnh trên chợ mạng đang được nhiều người đăng bán với những lời giới thiệu mỹ miều như: "Thịt nạc, không hôi và ngon hơn thịt lợn trong nước". Một người bán tên Nhung giới thiệu: "Chính em đã kiểm nghiệm, thịt lợn rất mềm và thơm". Một người bán khác khẳng định: "Bên em bán hàng nhập khẩu theo chính sách của Nhà nước nên hàng đầy đủ giấy tờ".

Thịt lợn đông lạnh được bán rất nhiều trên chợ mạng.

Tuy nhiên, mặt hàng trên lại đang có nhiều loại giá bán khác nhau. Một chủ cửa hàng ở Hà Đông (Hà Nội) giới thiệu, ba chỉ lợn đông lạnh nhập khẩu từ Nga có giá 130.000 đồng/kg. Một cửa hàng khác lại chào bán giá 125.000 đồng/kg. Thậm chí một tiểu thương ở Thanh Xuân giới thiệu mình mới "ôm" được lô thịt lợn của Nga siêu xịn và bán với giá 165.000 đồng/kg, tức là tương đương giá thịt lợn tại các chợ.

Trong khi đó, trên thực tế, giá thịt lợn đông lạnh nhập khẩu tại nhiều cửa hàng chuyên cung cấp lại tương đối rẻ: ba chỉ rút xương có giá 98.000 đồng/kg, nạc đùi lợn giá 80.000 đồng/kg, ba chỉ thường giá 83.000 đồng/kg.

Thịt lợn đông lạnh tại nhiều công ty chuyên phân phối, cung cấp có giá rẻ hơn.

Đại diện một công ty chuyên cung cấp thịt nhập khẩu ở Hà Nội cho biết, mặt hàng thịt lợn đông lạnh chủ yếu được các bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn và công ty nhập về vì giá rẻ và dễ chế biến cũng như bảo quản. Ngoài thị trường chưa có nhiều do nhu cầu và thói quen của người tiêu dùng đối với thịt đông lạnh vẫn thấp.

"Tôi cũng đã mua thử về ăn nhưng thấy có vẻ không an toàn cho lắm vì thời gian ship hàng khiến thịt lợn bị chảy nước, không còn đóng đá nên cảm thấy không được vệ sinh. Mùi vị cũng không có gì khác biệt so với thịt lợn trong nước", chị Huyền tại Ba Đình nói. Cũng theo chị Huyền, loại thịt lợn chị mua không được bảo quản đúng cách, đựng trong các túi nilon thông thường khiến người mua không thể xác định nguồn gốc của thịt, người bán giải thích do phải mua theo tảng nên cắt ra để bán lẻ.

Cẩn trọng với thịt không rõ nguồn gốc

Theo chuyên gia thương mại Vũ Vĩnh Phú: "Hiện nay, trên thị trường, xuất hiện nhiều người rao bán thịt lợn nhập khẩu với nhiều mức giá khác nhau. Thậm chí có trường hợp mua thịt đông lạnh về sau đó rã đông để bán như thịt tươi sống nhằm ăn chênh lệch. Ngoài ra, nguy hiểm nhất là những đối tượng nhập thịt không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thịt hết date về trà trộn, điều này ẩn chứa nhiều nguy cơ về an toàn thực phẩm".

Chuyên gia Vũ Vinh Phú cho rằng cần kiểm soát chặt đầu vào và thị trường thịt lợn nhập khẩu. (Ảnh: Ngọc Khánh)

Ông Phú cũng thông tin, trên thị trường Việt Nam, thịt lợn đông lạnh không chỉ có loại được nhập từ Nga mà còn từ rất nhiều nguồn khác, trong đó thịt nhập từ Ba Lan là rẻ nhất.

Vị chuyên gia này khuyến cáo người tiêu dùng nên chọn mua tại các cửa hàng, nơi có địa chỉ, uy tín rõ ràng để tránh mua phải hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, cần sự vào cuộc của các cơ quan liên quan trong vấn vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý thị trường. Cần có chế tài xử phạt thật nặng có tính răn đe đối với những trường hợp buôn bán thực phẩm "bẩn" để hạn chế tình trạng này.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến cuối tháng 3/2020, nước ta đã nhập khẩu khoảng 40.000 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt lợn, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm 2019. Nguồn thịt lợn được nhập khẩu nhiều nhất là từ các nước như Canada, Đức, Ba Lan, Brazil, Mỹ.

Đặc biệt, trong tháng 3, Việt Nam đã mở cửa cho nhập khẩu thịt heo từ Nga với thuế suất nhập khẩu 0%. Ngay lập tức, một tập đoàn lớn của Nga đã xuất khẩu sang Việt Nam 1.500 tấn thịt heo. Dự kiến, trong tháng 4 và tháng 5/2020 sẽ có khoảng 2.000 tấn thịt heo từ Nga tiếp tục nhập khẩu vào Việt Nam.

