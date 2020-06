Khách ‘rồng rắn’ mất cả giờ đồng hồ đợi qua cửa an ninh sân bay Nội Bài

Theo phản ánh, sự việc diễn ra ngày 5/6, tại nhà ga T1 Nội Bài, nhiều hành khách phải “rồng rắn” xếp hàng dài để vào làm thủ tục kiểm tra an ninh trước khi lên máy bay.

Khách mệt mỏi, rồng rắn đợi qua cửa an ninh sân bay do cả khu bay nội địa chỉ có hai cán bộ làm thủ tục.

Đáng chú ý, việc xếp hàng không phải do lượng khách đông mà do cả khu vực bay nội địa chỉ bố trí hai cửa làm thủ tục với hai nhân viên an ninh. Do đó, khách phải xếp hàng, nhích từng chút một, và mất hơn một giờ mới làm xong thủ tục.

“Hơn cả tiếng đồng hồ, hàng người xếp hàng. Người lớn, con trẻ, người già... san sát, ngột ngạt, nhễ nhại, mồ hôi... mà vẫn phải thở. Từ ngoài vào thì tắc nghẽn vậy... Nhưng khi vào trong sân bay thì vắng tanh…”, một hành khách cho biết.

Xác nhận với VTC News ngày 7/6, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không Miền Bắc, cho biết đúng là có tình trạng ùn ứ khi làm thủ tục an ninh xảy ra vào ngày cuối tuần 5/6.

“Ngay khi nhận được thông tin phản ánh, chúng tôi đã yêu cầu các phòng ban kiểm tra, báo cáo. Ngay lập tức, chúng tôi yêu cầu điều chỉnh trên tinh thần cầu thị tiếp thu. Từ chiều 5/6, mọi hoạt động đã thông thoáng, hành khách làm thủ tục an ninh để ra máy bay dễ dàng, thuận tiện, không phải xếp hàng nữa”, ông Phương nói.

Theo ông Phương khu vực ga T1 có 12 cửa kiểm tra an ninh nhưng tại thời điểm trên chỉ mở 2 cửa. Nguyên nhân do cán bộ an ninh làm nhiệm vụ không linh hoạt. “Vào giờ cao điểm, lượng khách tăng đột biến, nên bố trí nhiều nhân lực, mở nhiều cửa để giải tỏa ùn ứ. Cảng vụ đã chỉ đạo không để xảy ra tình trạng tương tự trong thời gian tới đây”, ông Phương cho hay.

Nhà ga T1 khánh thành và đưa vào khai thác từ năm 2001, công suất thiết kế ban đầu 6 triệu hành khách/năm.

Tuy nhiên, sau nhiều năm khai thác quá tải đã được mở rộng và khánh thành sảnh E vào năm 2013, nâng công suất lên 9 triệu hành khách/năm. Đến năm 2017, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cải tạo, sửa chữa để tăng hiệu quả khai thác và nâng công suất phục vụ lên tới 15 triệu hành khách/năm.

Nhà ga gồm 3 tầng, trong đó tầng 1 là sảnh đón cho hành khách đến, khu vực xử lý hành lý đến, khu trả hành lý; tầng 2 là sảnh cho hành khách đi, khu vực làm thủ tục check-in và phòng chờ cho khách làm thủ tục hàng không lên máy bay; tầng 3 gồm các khu vực văn phòng được thiết kế tách biệt, có lối đi riêng tại 2 cánh A, B. Riêng khu phòng chờ, phòng khách VIP, khách CIP được bố trí tập trung tại khu D.