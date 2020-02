Hệ thống lọc khí trên máy bay có tuyệt đối an toàn, chống virus Covid-19?

Theo Vietnam Airlines, hệ thống màng lọc HEPA (High Efficiency Particulate Air) giúp loại bỏ đến hơn 99,99% các phần tử như hạt bụi, phấn hoa, tế bào da người, vi khuẩn và virus có kích thước tối thiểu từ 0.001 micromet. Theo Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), hệ thống màng lọc HEPA được trang bị trên máy bay hoạt động tương tự hệ thống làm sạch không khí trong phòng phẫu thuật, do đó nguy cơ lây nhiễm các bệnh do vi khuẩn, virus trên máy bay thấp hơn nhiều so với các không gian khép kín khác.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng khẳng định việc trang bị hệ thống màng lọc HEPA trên các tàu bay thương mại giúp giảm xuống tối thiểu sự lan truyền vi sinh vật trong khoang máy bay. Ngoài ra, bầu không khí trong khoang máy bay được liên tục làm mới sau mỗi 3 phút; các luồng khí được thiết kế để đưa vào tàu bay theo chiều thẳng đứng từ trên xuống dưới và lưu thông theo chiều ngang, góp phần hạn chế lan truyền phần tử ô nhiễm dọc theo khoang máy bay.

Để tăng cường an toàn vệ sinh và bảo vệ sức khỏe cho hành khách, người lao động trong thời gian diễn ra dịch COVID-19, Vietnam Airlines đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp như: khử trùng tàu bay từ Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Hong Kong, Macau, Bangkok trở về Việt Nam và các tàu bay ghi nhận trường hợp hành khách có dấu hiệu sức khỏe bất thường; điều chỉnh nhiệt độ buồng lái và khoang hành khách lên 26 độ C; hạn chế cung cấp suất ăn, nước uống, gối, chăn, khăn bông trên chuyến bay...

Vietnam Airlines cũng khuyến cáo thêm, bên cạnh các trang bị của hãng trên các chuyến bay, hành khách nên chủ động sử dụng các biện pháp phòng ngừa cho bản thân khi đến sân bay và trên máy bay như thường xuyên rửa tay, sử dụng khẩu trang, găng tay đúng cách theo chỉ dẫn của Bộ Y tế.

