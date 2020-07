Hanwha Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới Hanwha Life

Việc ra mắt sản phẩm mới Hanwha Life – Tôi chọn an yên giúp khách hàng có thêm một giải pháp tài chính ưu việt, hoàn hảo, mang lại sự bảo vệ toàn diện và một cuộc sống an yên trọn vẹn. Thực tế, trong cuộc sống sự an yên không phải tự nhiên mà có, nó đòi hỏi mỗi người trong chúng ta phải tự nỗ lực và chủ động để tìm kiếm cho chính mình và gia đình. Đó chính là thông điệp đầy ý nghĩa mà Hanwha Life Việt Nam muốn trao gửi đến khách hàng.

Sản phẩm mới Hanwha Life – Tôi chọn an yên với hai gói: Kế hoạch An và Kế hoạch Yên có phạm vi bảo vệ từ 30 ngày tuổi đến 75 tuổi, giúp khách hàng sống an yên với những quyền lợi vượt trội như sau: Quyền lợi ưu việt: chi trả lên đến 200% số tiền bảo hiểm cho quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn; Bảo vệ toàn diện: khách hàng được bảo vệ trước 100 bệnh hiểm nghèo ở tất cả các giai đoạn bệnh, bao gồm bệnh tiểu đường; Đầu tư thông minh và chủ động: sản phẩm mới này còn là một giải pháp đầu tư thông minh khi mang lại các khoản thưởng hấp dẫn và liên tục giúp gia tăng quỹ tiết kiệm cho khách hàng lên đến 510% phí bảo hiểm năm đầu.