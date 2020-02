Hàng Trung Quốc vắng bóng, socola handmade được dịp 'lên ngôi' mùa Valentine

Vào mỗi dịp lễ tình nhân Valentine (14/2), thị trường quà tặng, đặc biệt là socola lại trở nên sôi động, với nguồn hàng dồi dào, phong phú.

Thế nhưng năm nay, vào thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh socola ở Hà Nội lại tương đối ảm đạm, vắng khách, nguồn hàng cũng không được đa dạng như mọi năm, chủ yếu là những sản phẩm handmade. Các chủ cửa hàng than phiền lượng hàng bán ra chẳng đáng bao nhiêu.

Khi được hỏi, nhiều người cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, đồ nhập khẩu năm nay rất hạn chế, đặc biệt socola Trung Quốc không còn được tìm thấy ở các cửa hàng. Chính vì thế nên không thu hút được khách, vì hàng Trung Quốc thường được ưa chuộng do mẫu mã đẹp, giá cả phải chăng.

Tại một cửa hàng kinh doanh socola nhập khẩu trên đường Xã Đàn, trong cả buổi sáng mà lượng khách đến mua chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhân viên cửa hàng chia sẻ: "Kinh doanh nhiều năm nhưng chưa năm nào thấy tình hình tẻ nhạt như năm nay, mặc dù đang là cao điểm nhưng lượng hàng bán ra còn không bằng ngày thường trước kia khiến doanh thu của cửa hàng giảm mạnh. Khách hàng vào xem nhưng rồi lại đi ra vì không có nhiều mẫu mã để lựa chọn như mọi năm. Có thể họ chuyển sang tặng loại quà khác vì không ưng ý sản phẩm năm nay".

Nguồn hàng không đa dạng nên không hút được khách mua.

Ngoài ra, thời điểm này, hầu hết người dân đều tỏ ra lo ngại trước dịch bệnh kéo dài nên hạn chế ra đường, trong khi học sinh, sinh viên được nghỉ học. Những điều này ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của các cửa hàng socola mùa Valentine.

Tuy nhiên, trái ngược với không khí ảm đạm, vắng bóng khách tại các cửa hàng nhập ngoại, hoạt động kinh doanh online đồ handmade đang rất sôi động, nhiều người còn "cảnh báo" khách nếu không đặt sớm thì sẽ không có hàng mua. "Năm nay, lượng khách đặt mua bánh nhiều gấp đôi năm trước. Để kích cầu, chúng tôi đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi như khắc tên lên nĩa gỗ, nhưng do lượng khách đặt mua đang vượt xa so với dự định ban đầu cho nên chương trình buộc phải kết thúc sớm do nhân viên phải làm quá tải", chủ một shop bán online cho biết.

Nhiều loại socola handmade được rao bán trên online.

Tương tự, Chị Hà My ở Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội), chuyên kinh doanh quà tặng ngày lễ Valentine cũng chia sẻ, chị đang nhận lượng đơn đặt mua tăng đột biến: "Năm ngoái, mình chỉ làm khoảng hơn 100 hộp socola để giao cho khách, nhưng năm nay lượng khách đặt đã trên 200 người, thời điểm này mình không nhận thêm khách đặt nữa do sợ làm không kịp để giao hàng".

Nhiều cộng tác viên của website bán socola còn vui vẻ chia sẻ năm nay được nghỉ sớm do lượng hàng bán hết quá nhanh.

Những hộp socola rao bán online đều được các người làm cam kết về chất lượng với giá thành tương đối rẻ chỉ từ vài chục nghìn đồng một hộp, trong khi những hộp được nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài có giá từ 150.000 đồng trở lên.

