Giá xăng vừa giảm mạnh, nhiều nơi ở Quảng Nam đã 'cháy' hàng

Từ 15h ngày 29/3, Bộ Công Thương - Tài chính quyết định thực hiện việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Nhiều cửa hàng ở huyện Thăng Bình dán thông báo hết xăng.

Theo đó, giá xăng giảm hơn 4.000 đồng, xuống mức thấp nhất là 11.956 đồng/lít (xăng E5) và cao nhất là 12.560 đồng/lít (xăng A95). Đây là mức giá thấp nhất suốt 11 năm qua. Giá dầu các loại cũng giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/lit,kg tùy loại.

Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một ngày sau khi điều chỉnh giá xăng dầu, nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) đã thông báo hết nhiên liệu. Sáng 30/3, theo ghi nhận của PV VTC News, không ít cửa hàng xăng dầu ở đây dán và cắm bảng thông báo hết xăng, dầu.

Vừa rời bước từ cửa hàng xăng dầu số 6 – Bình An, ông Nguyễn Văn V. (trú xã Bình An, huyện Thăng Bình) than ngắn thở dài.

Theo ông V., trong lúc đang thu hoạch lúa ngoài đồng thì máy gặt hết dầu. “Tôi xách xe máy chạy ra cửa hàng mua thì nhân viên thông báo hết hàng. Giờ mà chạy đi xa mua thì rất mất thời gian, trong khi trời đang nắng gắt”, ông V. nói.

Xăng dầu giảm giá mạnh từ chiều 29/3.

Tại cửa hàng xăng dầu số 4 - Kế Xuyên, rất nhiều người chạy xe máy vào đổ xăng và ngậm ngùi trở ra vì cửa hàng này cũng thông báo hết xăng.

Ông Lê Nguyên Vĩ, Quản lý cửa hàng xăng dầu trên, cho hay, chiều 29/3, ông nhận được thông tin giá xăng giảm và cửa hàng vẫn tiếp tục bán. “Đến 7h hôm nay (30/3), xăng tại cửa hàng đã hết nên chúng tôi mới tạm dừng và chỉ còn bán dầu”, ông Vĩ lý giải.

Video: Xăng dầu giảm giá chưa đầy 1 ngày, nhiều cửa hàng ở Quảng Nam thông báo hết hàng: