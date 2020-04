Giá lợn hơi miền Bắc bất ngờ bật tăng

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về giải pháp bình ổn giá thịt lợn diễn ra ngày 20/3, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương đưa giá thịt lợn hơi xuống dưới 60.000 đồng/kg trong thời gian tới bằng các biện pháp phù hợp.

Sau đó, 15 doanh nghiệp chăn nuôi lớn tại Việt Nam đã cam kết sẽ hạ giá xuất chuồng lợn hơi xuống còn 70.000 đồng/kg từ ngày 1/4. Tuy nhiên, do số lượng lợn của các doanh nghiệp này chỉ chiếm 35% trên thị trường, 65% còn lại thuộc các doanh nghiệp không cam kết và các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ nên giá lợn hơi chưa thể giảm sâu.

Đáng chú ý hơn, sau vài ngày giá lợn hơi xuất chuồng có xu hướng giảm trên toàn quốc thì bất ngờ lại bật tăng mạnh trong ít ngày gần đây. Ông Nguyễn Xuân Lộc - trưởng ban quản lý chợ gia súc, gia cầm Hà Nam (chợ lợn lớn nhất miền Bắc) cho biết: "Mấy hôm nay giá lợn tăng mạnh, đối với lợn đẹp, loại chọn hiện giá đã lên tới 90.000 đồng/kg, lợn thường có giá từ 82.000 - 83.000 đồng/kg".

Giá lợn hơi tại miền Bắc tăng đột biến lên 90.000 đồng/kg. (Ảnh: Ngọc Khánh)

Ông Lộc cũng thông tin, lượng lợn về chợ ít do khan hiếm nguồn cung, mỗi ngày lượng lợn giao dịch tại chợ chỉ từ 300 - 400 con, bằng một nửa so với trước đây. Vị này lý giải nguyên nhân giá lợn hơi tăng là do lợn trong dân không còn nhiều, nhất là tại các tỉnh phía Bắc, chính vì vậy lợn về chợ chủ yếu nhập từ miền Nam ra. Trong khi đó, giá lợn tại các tỉnh phía Nam đang tăng cao đẩy giá bán tại miền Bắc lên theo. "Nếu bán đúng giá, lợn có thể lên tới 92.000 - 93.000 đồng/kg", ông Lộc nói.

Trong khi đó, thông tin với VTC News, ông Nguyễn Kim Đoán - Phó chủ tịch hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai- cho biết, hiện giá lợn hơi tại khu vực miền Nam cũng đã tăng lên trên 80.000 đồng/kg. "Nguồn lợn chủ yếu là từ người dân, nhưng hiện tại lợn trong dân cũng không có. Các công ty lớn dù vẫn ra hàng nhưng không đủ để đáp ứng nhu cầu thị trường".

Hiện tại, giá lợn hơi tại nhiều tỉnh phía Bắc như Thái Nguyên, Vĩnh Phúc... dao động từ 82.000 đồng/kg đến 86.000 đồng/kg. Khu vực miền Trung đang được giao dịch quanh mức 80.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại thủ phủ lợn lớn nhất cả nước - Đồng Nai, người chăn nuôi đang xuất bán với giá 80.000 đồng/kg, các tỉnh Bến Tre, Cần Thơ, Trà Vinh,... cũng có mức giá tương tự.

Trả lời báo chí về nguyên nhân giá thịt lợn vẫn neo ở mức cao, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, do dịch tả lợn châu Phi quý vừa qua sản lượng thịt chỉ đạt 820.000 - 830.000 tấn, trong khi thị trường Việt cần khoảng 910.000 tấn. Bộ trưởng cho rằng muốn đạt được sản lượng trước khi dịch bệnh xảy ra phải đợi đến quý IV năm nay.

Bên cạnh đó, sản lượng của 15 doanh nghiệp lớn trên thị trường mới chỉ chi phối khoảng 1/4 thị trường khiến giá chưa thể xuống ngay.

Theo ông Cường, cần tập trung đẩy mạnh tái đàn, tăng đàn để phục hồi đàn lợn. Ngoài ra, cần sự phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương để giảm bớt khâu trung gian, đưa thịt lợn đến tay người tiêu dùng một cách ngắn nhất.

Vì tình hình giá lợn hơi có nhiều biến động không tốt cho thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mới đây có công văn đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo về giải pháp bình ổn giá thịt lợn. Bộ đề nghị các địa phương tổ chức rà soát, kiểm soát giá bán lợn thịt và thịt lợn, đề nghị các trang trại, gia trại và hộ chăn nuôi tại các địa phương cùng 15 doanh nghiệp đồng loạt giảm giá xuống mức 70.000 đồng/kg lợn hơi; tiến tới giảm xuống 65.000 đồng/kg đến 60.000 đồng/kg và thấp hơn.

Ngoài ra, Bộ đề nghị các địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức để tránh tình trạng găm lợn, đẩy giá tăng cao quá mức, bảo đảm hài hòa lợi ích của người chăn nuôi, người phân phối, cung ứng dịch vụ và người tiêu dùng.

