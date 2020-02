EVNHANOI khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ điện trực tuyến

Cho tới nay, nhiều giải pháp phòng chống virus Covid-19 liên tục được đưa ra, nhưng dường như không mấy ai để ý tới thói quen sử dụng tiền mặt cũng có thể là nguồn phát tán virus gây bệnh. Thói quen sử dụng tiền mặt và khử khuẩn bàn tay sau khi tiếp xúc với tiền mặt không sạch sẽ không những liên quan đến việc phát tán lây nhiễm virus Covid-19 mà còn rất nhiều những loại vi khuẩn có hại khác có trong tiền mặt khi lưu hành trên thị trường.

Việc thực hiện các dịch vụ điện bằng hình thức trực tuyến sẽ hạn chế giao dịch bằng tiền mặt hoặc tiếp xúc với mực in hóa đơn trên giấy, điều này giảm nguy cơ tiếp xúc trực tiếp với vi khuẩn, hóa chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể người.

Ông Nguyễn Bá Diệp - Phó chủ tịch, đồng sáng lập Ví MoMo cho biết, tiền mặt được các nhà khoa học kiểm chứng cho thấy chứa rất nhiều chủng loại vi khuẩn và có thể lây truyền qua việc tiếp xúc bằng tay. Virus Covid-19 được lây lan qua đường tiếp xúc thông thường, do vậy tiền mặt có khả năng trở thành một ổ bệnh nếu chẳng may có người mắc bệnh và truyền virus vào tiền thông qua tiếp xúc.

Ông Diệp cũng dẫn nhận định của một số chuyên gia y tế rằng với thói quen sử dụng tiền mặt lên đến 90% dân số như hiện nay thì tiền giấy hay tiền polymer đều có nguy cơ là nguồn của các tác nhân gây bệnh và là rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng.

EVNHANOI triển khai cấp điện hạ áp theo phương thức điện tử tại các điện lực trên địa bàn Hà Nội.

Từ cuối năm 2019, EVNHANOI đã triển khai cung cấp 100% dịch vụ điện theo phương thức điện tử đối với các hình thức: cấp điện hạ/trung áp, dịch vụ hợp đồng và thanh toán tiền điện, áp dụng cho tất cả các khách hàng sử dụng điện tại thành phố Hà Nội với mong muốn mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng sử dụng điện, đồng thời góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống kinh tế - xã hội.

Dịch vụ điện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Ngoài ra, cũng từ thời điểm cuối năm 2019, ngoài trang web Chăm sóc khách hàng (http://cskh.evnhanoi.com.vn/) của EVNHANOI, khách hàng sử dụng điện có thể thực hiện yêu cầu cấp điện mới qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia (http://dichvucong.gov.vn) để đăng ký cấp điện mới qua lưới hạ áp/trung áp.

Sau khi nhân viên giao dịch của Điện lực nhận yêu cầu từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn theo cú pháp: “Dien luc da tiep nhan ho so yeu cau dich vu De tra cuu thong tin tai Cong dich vu cong quoc gia, Quy khach hang vui long su dung ma ho so xxxxxxxxxx-xxxxxx-xxx” (chú ý mã hồ sơ do Cổng Dịch vụ công Quốc gia sinh ra và chuyển sang).

EVNHANOI cung cấp các dịch vụ điện theo phương thức điện tử.

Đối với dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4, khách hàng có thể nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến chi phí dịch vụ điện trên website Chăm sóc khách hàng (CSKH) EVNHANOI. Việc áp dụng điện tử hóa các dịch vụ về điện và cung cấp hợp đồng theo phương thức điện tử giúp khách hàng thay vì ký và lưu hồ sơ trên bản giấy, khách hàng chỉ cần ký online trên Website CSKH của EVNHANOI bằng hình thức nhập mã OTP nhận qua Email hoặc qua tin nhắn SMS và hoàn toàn lưu hồ sơ online trên website CSKH của EVNHANOI.

Theo bà Tô Lan Phương – Trưởng Ban Kinh doanh EVNHANOI, việc áp dụng phương thức giao dịch điện tử đối với dịch vụ điện, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống kinh tế - xã hội của Nhà nước nói chung và trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng, hướng tới mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, nâng cao dịch vụ khách hàng của ngành Điện.

Bên cạnh đó việc giao dịch bằng hình thức điện tử giúp giảm chi phí in, gửi, bảo quản, lưu trữ Hợp đồng so với sử dụng Hợp đồng giấy, do đó, góp phần tiết kiệm chi phí cho xã hội, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần bảo vệ môi trường.

Tổng đài Chăm sóc khách hàng EVNHANOI 19001288

Trong quá trình thực hiện các dịch vụ điện theo phương thức điện tử và dịch vụ điện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia nếu có thắc mắc về quy trình sử dụng, khách hàng liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng của EVNHANOI (Tổng đài 19001288 phục vụ 24/7) để được tiếp nhận tư vấn và giải đáp.

