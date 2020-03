EVN miền Bắc đảm bảo cung ứng điện trên toàn địa bàn trong tháng 2

Do ảnh hưởng của mưa đá, giông lốc tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Tuyên Quang, Hòa Bình, Cao Bằng... làm gián đoạn việc cung cấp điện, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã động viên và chỉ đạo kịp thời các đơn vị liên quan huy động các nguồn lực cần thiết xuyên đêm, khẩn trương tổ chức khắc phục sự cố, cấp lại điện cho nhân dân trong thời gian sớm nhất.

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ trong nước bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19,nhưng kết thúc tháng 2/2020, sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vẫn đạt 5,15 tỷ kWh, tăng 11,04% so với tháng 2 năm 2019. Tổn thất điện năng tháng 02/2020 là 4,67%, giảm 0,38% so với cùng kỳ 2019. Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện, SAIDI là 239,58 phút.

Cũng trong tháng này, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định. Tổng công ty đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 123 khách hàng trung áp với thời gian bình quân là 5,15/7 ngày, giảm 1,85 ngày so với quy định.

Trong tháng 2, toàn EVNNPC đã thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện 1.124 lần trên đài phát thanh, 52 lần trên báo địa phương, 32 lần trên đài truyền hình, tư vấn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trực tiếp đến khách hàng 8.568 lần.

Về công tác triển khai thu tiền điện không dùng tiền mặt, tháng 2/2020, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt toàn Tổng công ty đạt 45,14%, doanh thu tiền điện thanh toán qua phương thức không dùng tiền mặt đạt 81,49%. Trong đó, tỷ lệ khách hàng thanh toán qua Ngân hàng đạt 14,16%, tỷ lệ tiền thanh toán chiếm 62,19%; tỷ lệ thanh toán qua ví điện tử của tổ chức trung gian đạt 30,98%, tỷ lệ tiền thanh toán chiếm 19,3%.

Về tình hình đăng ký dịch vụ qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, luỹ kế 2 tháng đầu năm đã có 15.328 người lao động đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ này.

Tháng 2/2020, Tổng công ty đóng điện được 5 dự án với công suất tăng thêm 65MVA và 39,5 km đường dây 110kV.

Trong tháng 3/2020, Tổng công ty sẽ tiếp tục kiểm tra công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu năm 2020 ngay từ đầu năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch EVN giao; tiếp tục triển khai công tác tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn và các chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện, DR và chương trình “Đánh giá tiềm năng quản lý nhu cầu điện của các khách hàng sử dụng điện từ 1 triệu kWh/năm trở lên theo đặc thù ngành nghề toàn EVNNPC".

Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh do chủng virus Covid-19, Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc, quyết liệt, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ. Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay, thực hiện các biện pháp cao nhất để phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế dự phòng tại cơ quan Tổng công ty và các đơn vị, hạn chế hội họp tập trung đông người, đi công tác nước ngoài...