EVN giảm tiền điện gần 1.000 tỷ đồng cho 2,3 triệu khách vì COVID-19

Chia sẻ tại hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp ngày 9/5, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết như trên.

Ông Thành cho hay, EVN triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công Thương. Trong đó tổng số khách hàng được hỗ trợ giảm tiền điện trên 28,62 triệu khách hàng (gồm 26,62 triệu hộ sinh hoạt và trên 2 triệu khách hàng sản xuất, kinh doanh).

“Tính đến 6/5, EVN đã phát hành hóa đơn giảm tiền điện cho 2,3 triệu khách hàng với tổng số tiền giảm là gần 1.000 tỷ đồng, trong đó hơn 600.000 khách hàng công nghiệp được giảm trừ gần 900 tỷ đồng”, ông Thành nói.

Điện thương phẩm tháng 4/2020 giảm 3,84% so với cùng kỳ vì COVID-19. (Ảnh: EVN)

Trước đó, giữa tháng 4 Chính phủ đã đồng ý giảm giá điện, tiền điện cho các đối tượng bị ảnh hưởng vì COVID-19. Theo đó, giảm 10% giá điện sinh hoạt bậc 1-4 trong 3 tháng (4,5 và 6) và giảm 10% điện sản xuất, kinh doanh; miễn phí tiền điện cho các cơ sở phòng, chống COVID-19. Ước tính tổng số tiền giảm, miễn tiền điện gần 11.000 tỷ đồng.

Chủ tịch EVN cho biết thêm, do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhu cầu điện giảm, trong đó điện thương phẩm 4 tháng đầu 2020 là 66,37 tỷ kWh, tăng 3,46% so cùng kỳ 2019.

Tính riêng tháng 4/2020, điện thương phẩm tháng giảm 3,84% so với tháng 4/2019. Trong đó, điện cấp cho thương mại dịch vụ giảm 31,9%, điện cấp cho công nghiệp giảm 5,76%, riêng thành phần điện cấp cho sinh hoạt và tiêu dùng nhân dân tăng 4,58%.

Về nguồn điện, do hạn hán, sản lượng thủy điện chỉ đạt 11,6 tỷ kWh, giảm 36,5% so cùng kỳ 2019. Vì vậy, EVN đã huy động tối đa các nguồn nhiệt điện, trong đó huy động nhiệt điện dầu trên 1 tỷ kWh, tăng 2,5 lần so cùng kỳ 2019.

Công tác đầu tư các dự án điện cũng bị ảnh hưởng rất lớn bởi dịch COVID - 19, đặc biệt việc cung cấp vật tư thiết bị và các chuyên gia nước ngoài hạn chế nhập cảnh.

Tuy nhiên, EVN đã đưa vào vận hành thương mại nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (688MW), đã đóng điện kịp thời các công trình lưới điện cấp thiết để giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo tại Ninh Thuận, Bình Thuận nên cơ bản giảm quá tải lưới điện, tăng sản lượng điện sản xuất từ các nhà máy điện mặt trời.

Về kinh doanh và cung ứng các dịch vụ điện, EVN đẩy mạnh việc cung ứng các dịch vụ điện trực tuyến, trong đó tỷ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt đạt 81,96%. Các yêu cầu cung cấp các dịch vụ về điện qua cổng Dịch vụ công quốc gia tăng 8,2 lần, tỷ lệ giao dịch trực tuyến qua internet tăng 4,5 lần.