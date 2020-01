Doanh nghiệp tạm dừng đưa công nhân xuất khẩu lao động đến Trung Đông

Theo đó, trước tình hình căng thẳng, có thể dẫn đến xung đột vũ trang ở khu vực Trung Đông, để đảm bảo an ninh, an toàn cho người lao động, kịp thời sơ tán người lao động khi nguy cơ chiến tranh xảy ra, cũng như việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của lao động Việt Nam đang làm việc tại khu vực Trung Đông, thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Cục Quản lý lao động ngoài nước có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở Trung Đông, thực hiện các biện pháp an toàn.

Việt Nam sẽ tạm ngừng đưa đưa người lao động sang thị trường Trung Đông. (Ảnh minh họa: VietnamBiz)

Cụ thể, rà soát tình hình lao động, việc làm và sinh hoạt của lao động Việt Nam tại các nước trong khu vực (bao gồm UAE, Qatar, Ả-rập Xê-út, Oman, Kuwait, Bahrain, Israel), lập danh sách số lao động đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, công trình… số điện thoại, email, đầu mối liên hệ của các nhóm lao động và cán bộ đại diện doanh nghiệp tại thị trường gửi Ban Quản lý lao động tại địa bàn và Cục Quản lý lao động ngoài nước để theo dõi, quản lý vaf hỗ trợ khi cần thiết;

Phối hợp chặt chẽ với công ty sử dụng lao động và các bên liên quan xây dựng phương án bảo vệ an toàn, an ninh cho người lao động và sơ tán khi có diễn biến xấu xảy ra.

Mỗi doanh nghiệp thiết lập đường dây nóng (số điện thoại, email của lãnh đạo và cán bộ thị trường) để theo dõi diễn biến tình hình, có biện pháp ứng phó khi xảy ra phát sinh.

Trong thời gian này, tạm thời dừng đưa người lao động đến làm việc tại các địa bàn nói trên, chờ đến khi có thông báo mới; Thông tin lại với người lao động và trao đổi với người sử dụng và các bên liên quan về về việc tạm dừng nói trên.

Cục Quản lý lao động ngoài nước đang phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi tình hình khu vực và lên phương án di chuyển, sơ tán người lao động Việt Nam đến các khu vực an toàn và đưa về nước trong trường hợp khẩn cấp.

Tại cuộc họp chiều 8/1 với Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, trong năm 2020 sẽ tập trung vào các thị trường lao động truyền thống như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Riêng đối với thị trường Trung Đông không khuyến khích.